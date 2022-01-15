Mutluluk Çubuğu Hakkında Genel Bilgiler

Cinsellikte yaşanan sorunlar birçok insan için önemli bir boyutta olmaktadır. Bunların başında erkeklerde görülen sertleşme bozukluğu gelmektedir. Sertleşme bozukluğu hem cinsel yaşamı hem de dolaylı şekilde günlük hayatı olumsuz etkilemektedir. Bu sorunu yaşayan kişiler uygun bir çözüm yolu aramaktadır. Pek çok bitkisel ya da benzeri yöntemler ile sertleşme sorununu ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin bilimsel bir temeli yoktur. Bunun yanında olumsuz bir etkiye de neden olma ihtimalleri vardır.

Bu yönüyle sertleşme sorunu yaşayan bireyler ne yapacaklarını tam olarak kestirememektedir. Bu noktada bilim ve tıp ışığında devreye mutluluk çubuğu son çare olarak girmektedir.

Mutluluk Çubuğu Nedir?

Penil protez veya halk arasındaki ismiyle mutluluk çubuğu, yapılan tüm tedavilere rağmen sonuç alınamadığında devreye giren kesin bir tedavi şekli olmaktadır. Mutluluk çubuğu penis içerisine yerleştirilmektedir. Bu şekilde anatomik sertleşmenin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Kalıcı çözüm olmasının yanında insanların memnun kaldığı bir tedavi şeklidir. Ameliyat işlemi kısa sürmektedir. Bu ameliyat ile penis içerisine iki adet mutluluk çubuğu yerleştirilmektedir. Çeşidine göre penil protez, bükülerek ya da şişirilerek sertleşmenin gerçekleşmesinde rol almaktadır.

Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılmaktadır?

Öncelikle ereksiyon sorunu yaşayan ve diğer tedavi yöntemlerinden istenilen etkiyi almayan kişiler mutluluk çubuğu kullanmaktadır. Mutluluk çubuğu kesin bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Sertleşme sorunu farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilmektedir. Bunların başında diyabet, MS, omurilik hasarları ya da yaralanmaları gelmektedir. Ayrıca yoğun sigara kullanmak ve fiziksel aktivitenin yetersiz olması da etkendir. Ereksiyon sorunu yaşanması durumunda bir üroloji doktoruna başvurmak önemlidir.

Hekimin tetkikleri ve önerileri doğrultusunda ameliyat dışı birçok yöntem uygulaması yapılmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinde başarılı olunmadığı takdirde kalıcı çözüm olarak mutluluk çubuğuna başvurulmaktadır. Yine hekim kontrolünde penil protez tedavisi yapılmaktadır.

Uygun Mutluluk Çubuğu Seçimi Nasıl Yapılmaktadır?

Temelde iki tür penil protez vardır. Biri tek parçalı diğeri ise üç parçalı şişirilebilir protezlerdir. Tek parçalı olanlar mekanik bir aksama sahip olmadığından uzun yıllar kullanım imkanına sahiptir. Bu yaşam boyu da olmaktadır. Ayrıca ekonomik olarak da daha uygundur. Tek parçalı mutluluk çubuğu bükülebilir yapısından dolayı pratik bir kullanım imkanı sunmaktadır.

Bunun yanında kimi insanlar üç parçalı şişirilebilir protezi tercih etmektedir. Bu protezle doğal görünümlü bir sertleşme imkanı yaratılmaktadır. Bundan dolayı memnuniyet oranı oldukça yüksektir. Sürekli olarak yaşanan sertleşme sorunu için sıklıkla tercih edilen üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğudur.