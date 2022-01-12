Yeni Keşif: Güzel Gıda Organik Psyllium Tozu - Karnıyarık Otu Tozu

Bugün size belki de daha önce ismini duymadığınız ve mutfakta kullanmaya alışık olmadığınız, ancak yakın zamanda pek çok tarifinizde yer verme ihtimaliniz bulunan bir ürün tanıtmak istiyorum:

Kendisinin adı Psyllium Tozu, nam-ı diğer Karnıyarık Otu Tozu.

Ben, Karnıyarık Otu Tozu, yani Psyllium Tozu ile yeni tanıştım ancak Güzel Ada Gıda’nın organik psyllium tozu ve diğer organik ürünleri beni o kadar çok etkiledi ki, size önce Güzel Gıda’dan bahsetmenin daha doğru olacağını düşündüm.

Güzel Gıda Hakkında

Güzel Gıda, sağlıklı yaşam için spor ile birlikte doğru beslenmenin de önemini fark etmiş ve bu doğrultuda glutensiz, vegan, organik gıda ürünleri sunarak markalaşmış yerli bir aile firması.

Yüzde yüz organik ürünler, ham kakao ürünleri, glutensiz ürünler, sağlıklı atıştırmalar, vegan ürünler, organik baharatlar, hepsi özenle seçilmiş pek çok ürünü bünyesinde barındırıyor Güzel Gıda.

Ürün gamının %88’i yurt içi ve yurt dışında geçerli Organik Tarım sertifikalarına sahip olan Glutensiz, Vegan/Vejetaryen diyete uygun, Helal ve Kosher ürünleriyle Güzel Gıda; çeşitli ürünlerinin arasında organik psyllium (karnıyarık otu) tozu ile de göz dolduruyor.

Güzel Gıda Organik Psyllium Tozu

Güzel Ada Gıda’nın Pharma markası altında yer alan Psyllium Tozu Organik ve glutensiz bir ürün. %80’i lif olan bu güzel ürün günlük kullanım için ölçü kaşığı ile birlikte geliyor. Aynı ölçü kaşığı ile glutensiz undan yapılan tüm tariflerde esneklik katma özelliğiyle öne çıkıyor.

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Psyllium (Karnıyarık Otu Tozu) Nedir?

Psyllium, ülkemizde karnıyarık otu olarak bilinen, plantago ovata isimli bitki tohumlarının kabuklarından üretilen, çok fazla lif içeren bir ürün.

Güzel Ada Gıda’nın Pharma markası altında yer alan Psyllium, organik ve glutensiz, toz haline getirilmiş bir ürün.

Vegan ve vejetaryen beslenmeye de uygun bir takviye edici gıda olarak yer alıyor.

Organik Psyllium Tozu nerelerde kullanılır?

Lif tüketimi için günde 2 ya da 3 kez, her seferde yaklaşık 5 gram Psyllium tozunu bir bardak suyla karıştırıp yemekten yarım saat önce veya yarım saat sonra içebilirsiniz. Ben denedim, içimi hiç zor değil.

Psyllium tozu aynı zamanda aklınıza gelebilecek her türlü hamur işi tarifinde kullanabileceğiniz alternatif bir ürün. Hamurunuzun daha yumuşak, puf puf olmasını sağlar.

Hamurunuzu daha iyi kabartır, dağılmaz.

Hamurunuza tok bir kıvam verir. Dolayısıyla glutensiz unla yapacağınız tariflerde psyllium tozu kullanmanız tavsiye edilir. (açıkçası bu benim çok işime gelir çünkü glutensiz unla hamur işlerine yeni girişmekteyim ve kıvam her zaman beni endişelendiren bir detay oluyor.)

Vegan tariflerde de oldukça kullanışlı çünkü bir hamur işi tarifinde yumurta, maya, yoğurt, gluten ve hatta biraz da kabartma tozu görevi görür diyebiliriz. Tadı çok belirgin değil, dolayısıyla hem tatlı hem de tuzlu lezzetlere uyum sağlar.

Organik Psyllium Tozu’nun faydaları nelerdir?

Güzel Ada Gıda’nın alternatif ürünlerinden olan psyllium tozu glutensiz, vegan ve organik olmasıyla öne çıkıyor.

Beslenme takviyesi olarak kullanılan Organik Psyllium Tozu’nun düzenli ve sınırlı kullanımının sindirimi, bağırsak hareketlerini, kan şekerini düzenlediği, iştahı desteklediği, kalp sağlığına iyi geldiği, prebiyotik etkilere sahip olduğu, gaz ve şişkinlikleri giderdiği belirtiliyor

Hem birebir tüketerek hem lezzetli tariflerinize ekleyerek tüketebileceğiniz Organik Psyllium Tozu’nu tavsiye ediyorum, siz de deneyin.

Sizlere tanıtmaya çalıştığım bu işlevsel ürünü denemek isteyenler için Güzel Gıda’da 250 gramlık Organik Psyllium, evde bol bol bulunsun diyenler için uygun fiyatıyla 1000 gramlık Ekonomik Paket, yulaf ezmesini alırken kahvaltılık başka güzelliklere de ihtiyacım var diyenlere Güzel Bir Kahvaltı Paketi, kendi ellerimle glutensiz, vegan, organik ekmek yaparım diyenler için özel olarak düşünülmüş ekonomik Glutensiz Ekmek Seti mevcut.

Organik Psyllium Tozu’nu kimler kullanabilir?

Uzmanların görüşlerine göre,

Bağırsağının düzenli çalışmasını isteyenler

Kilo verme sürecine destek isteyenler

Kabızlık problemi yaşayanlar

Günlük beslenmesinde yeterince lif tüketemeyenler Organik Psyllium Tozu’nu kullanabilirler.

Astım problemi yaşayan ve aşırı alerjik kişiler, az sıvı tüketimi yapan kişiler Psyllium tüketirken dikkat etmeliler.

Beslenmelerinde hâlihazırda aşırı lif tüketen kişiler de Organik Psyllium tozu kullanmayabilir.

Güzel Gıda online sipariş için web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

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