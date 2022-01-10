­Hukuk bürosu; vatandaş veya yabancı gerçek kişiler ile kamu veya özel tüzel kişilerin kimi zaman hakkını elde etmesi için kimi zaman ise elindeki haklarını koruma altına tutması için mutlaka başvurmaları gereken, hukukçuların hizmet verdiği ofisler, bürolardır.

Hukuk Büroları Hangi Alanlarda Faaliyet Yürütür?

Hukuk hizmetlerinde uzmanlaşma, belirli alanlarda yetkin hizmet verme büyük önem arz etmektedir. Zira hukukun geniş ve derin bilgi yelpazesi karşısında bir hukukçunun mevzuat ve uygulamaya her konuda mutlak hâkimiyet sağlaması özellikle hukuk biliminin aynı zamanda dinamik bir yapısı olması karşısında imkânsızdır. Bu nedenle kimi hukuk büroları yalnızca bir alanda hizmet verirken kimi hukuk büroları ise kendi içinde departmanlar oluşturarak birden fazla alanda hizmet vermektedir. Miras Hukuku, İş Hukuku, Boşanma Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku vb.

En İyi Hukuk Bürosu Hangisidir?

En iyi hukuk bürosu, kanun önünde müvekkilini en etkili şekilde savunarak müvekkilinin hak ve hukukunu koruyan hukuk bürosudur. Avukatların üstlendikleri davalarda başarılı olabilmeleri için müvekkilleri ile aralarındaki iletişimin maksimum olması gerekir. İyi avukat, müvekkilini dinleyip anladıktan sonra elindeki donelerle hukuk önünde en etkili şekilde savunmasını yaparak olumlu sonuç alabilir. İyi avukat, sanki kendi haklarını kanun önünde savunuyor gibi müvekkilinin haklarını savunur.