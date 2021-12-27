Pleksi İmalatçısı Mat Pleksi Firmasını Tanıyalım

Mat Pleksi ilk olarak 1991 yılında Sarıyer'de Şahin Cam olarak başlamıştır. Sektördeki 27. yılında teknolojik gelişmelerle tazelenen firma, 2018 yılında Mat pleksi adını alarak Türkiye'de özellikle pleksiglas alanında söz sahibi bir firma olarak sektör lideri olmaya devam etmektedir.

Ülke genelinde hizmet verdiği bilinen Mat Pleksi firmasının incelemeleri arasında Türkiye'de büyük organizasyonlar içerisinde yer alıyor. Mat pleksi özellikle Pleksiglas ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve uygulanmasında günümüzün taleplerini karşılayan müşteri odaklı ve memnuniyeti bir satış felsefesine bağlı kalmaktadır ve kaliteden ödün vermeksizin çalışmalarına devam etmektedir.

Mat Pleksi sadece dayanıklılık ve estetik açısından birinci sınıf tasarımlar sunmakla kalmaz, aynı zamanda reklamcılara proje geliştirme konusunda da yardımcı olur. Yıllardır bu sektörde bulunan ve sürekli kendini yenileyen ve geliştiren firmanın başarı oranının yüksek olması kaliteli kadrosunda gizlidir. Mat Pleksi tüm kaliteli kadrosuyla en doğru işi en uygun fiyata ve en iyi şekilde yapmak için uğraş vermektedir.

Reklamcıysanız veya kendi çalışma alanınızı dekore etmek istiyorsanız Mat Pleksi'yi arayabilirsiniz. Ve ülkenin hangi şehrinde olduğunuz önemli değil.

Bir çeşit plastik türevi olan pleksi hemen hemen her alanda kullanılan ve kullanıldığı mekâna renk katan bir malzemedir. Artık birçok yerde kullanılan bu ürün dekoratörler dâhil hemen herkesin beğenisini kazanmıştır. Pleksi, sağlamlığı, kullanım kolaylığı ve modern dekoratif görsel güzelliği nedeniyle hem renkli hem de şeffaf olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde pleksiglas ürünler iç mekân tasarımında vazgeçilmez bir malzemedir. Örnek verecek olursak tüm kapalı ve açık mekânlarda market, kafe, banka gibi her türlü mekânda kullanılmaktadır. Peki neden bu kadar popüler? Bunun nedeni, bu malzemenin hafif ancak dayanıklı olmasıdır. Ekonomik, ancak görsel olarak çok estetik. Şeffaf veya renkli yapısı ile kullanıldığı mekânlara güzellik katar.

Bu güzel malzemeyi yani pleksiglas, ülkemizde sektörünün lider firması olan Mat Pleksi'den satın alabilirsiniz. Pleksiglas ürün çeşitleri ve detayları için firmamıza web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Pleksi İstanbul fabrikası Mat Pleksi şirketinin web sitesi şudur:

www.matpleksi.com

Fabrika telefonu: 0 (212) 545 55 57