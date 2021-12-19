Yeni Sezon John Richardo Ayakkabıların Modelleri

Ayakkabılar günlük hayatın olmazsa olmaz parçalarından bir tanesidir. Dış etkenlerden ayağı muhafaza eden ayakkabılar aynı zamanda elbiseler içinde tamamlayıcı bir unsurdur. Bu nedenle konforlu, kaliteli ve şık olmaları önemlidir. Diğer yandan ayakların nefes alması adına havadar ama sıcak tutan bir tasarıma sahip olması da önemlidir. John Richardo ayakkabıları yüzde yüz deriden üretilmekte olup kullanıcının aradığı tüm özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Yüzyılların geleneği olan kunduracılığı günümüzde modern anlamda yansıtan John Richardo el işçiliğine özel bir önem veriyor.

Geleneklerimize sahip çıkmayı kendine görev bilen firma aynı zamanda vizyoner bakış açısıyla da dikkatleri üzerine toplamaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine de yatırım yapmaya devam eden şirket kullanıcılarına en iyisinden daha iyi bir ayakkabıyı sunmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bir yılda açtığı iki yeni mağazası ile hizmet ağını genişleten John Richardo, internet sitesi ile de 7/24 hizmet sunuyor.

John Richardo Ayakkabılarının Uluslararası Platformda Temsili

Ülkemizde ayakkabı sektöründe hizmet sağlayan birçok firma vardır fakat bunların hepsinin tüketicilere üstün kalitede ayakkabılar sundukları söylenemez. John Richardo ayakkabılarını 39 yıldır kullanıcısıyla buluşturmaktadır. Sektörde zaman içinde deneyim kazanan firma bu gün başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerde fuarlara katılmaktadır. İstanbul yaz ve kış fuarlarına aralıksız bir şekilde katılan şirket yaptığı tasarımları burada sergilemekte ve sektörde adından sıkça söz ettirmektedir.

Firma ayrıca Milano –İtalya Micam Ayakkabı Fuarı, Moskova - Rusya - Euro Shoes Ayakkabı Fuarı ve Sırbistan - Belgrad - Ayakkabı Fuarı başta olmak üzere birçok ülkede fuarlara katılımını sürdürüyor. Uluslararası platformda ülkemizi başarıyla temsil eden John Richardo ayakkabılarının tasarımları her geçen gün modaya uygun şekilde güncelleniyor.

John Richardo Ve TV Dünyası

John Richardo sadece tasarladığı kaliteli ayakkabılar ile adından söz ettiren bir marka değil. Şirketin ismi özellikle yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da sürekli gündemde. Televizyonlarda gösterimde olan birçok dizi ve programla işbirliği anlaşması imzalayan şirket, yeni anlaşmalara imza atmak içinde sürekli araştırmalarına devam ediyor.

TV 8’de yayınlanan Doya Doya Moda ve Gol Dünyası’na sponsor olan şirket hayranlarının gönlünde bir kez daha taht kurmuştu.