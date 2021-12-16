Nisa İle Tasarımda Özel Davetiyeler

Davetiyeler, davet kartı veya çağrı kartı olarak bilinir. Önceden tarih saat olarak belirlenmiş organizasyonlara karşıdaki kişinin teşrifi için gönderilir. Genel olarak nişan ve düğünde kullanılan davetiyeler iş dünyasında da rastlanılan metinlerden bir tanesidir. Günümüzde sadeden, gösterişliye kadar birçok davetiye çeşidi bulunmaktadır.

Davetiye seçimi konusunda belirleyici olan unsur düzenlenen organizasyon ve kişinin tercihleri olmaktadır. Örneğin iş dünyasında faaliyet gösteren insanların kullandığı davetiyeler genellikle daha resmi bir havada ve gösterişten olabildiğince uzaktır. Düğün için tercih edilen davetiyelerse yine kişinin tercihine kalmakla beraber genellikle renkli ve gösterişlidir.

Düğün Davetiyesinde Bulunması Gerekenler

Her davetiyede olduğu gibi düğün davetiyesinde de dikkat edilmesi gereken ilk şey bilgi eksikliğine mahal vermemektir. Bunun yanında davetiyede karşıdaki kişilerin anlamasını zorlaştıracak olan kelimelerden özenle kaçınılmalı ve yalın bir dil kullanılmalıdır.

İmla kuralları konusunda da dikkatli olunması gereken bu özel metinlerde adres bilgileri de sade bir şekilde karşı tarafa sunulmalıdır. Adreslerin zor bulunur yerlerde olduğu zaman davetiyeye bir telefon numarası eklenebilir. Bu sayede adayların düğün adresini bulması kolaylaşır.

Davetiyelerde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de düğünün (varsa başka organizasyonlarda dahil olmak üzere) başlangıç ve bitiş tarihlerinin net bir şekilde belirtilmesidir. Karşıdaki insanının o saatler için planı olabileceği ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Düğün Davetiyesi Modelleri ve Tercih Süreci

Davetiye modelleri günümüzde oldukça çeşitlenmiştir. Eski zamanlarda sadece birkaç model üzerinden gidilebilirken gelişen görsel teknoloji gün geçtikçe yeni davetiye modellerine oluşmuştur. Ayrıca davetiyeler artık sadece kağıtlara değil farklı materyallerle de hazırlanabilmektedir.

Sade tasarımlardan, etkileyici ve canlı tasarımlara kadar birçok seçenek adaylar için mevcut olmakla beraber istenirse tamamen özgün tasarımlar üzerinde de çalışılabilir. Çiftlere bu noktada düşen ekonomik ve davetiye sayısı gibi etmenleri de göz önüne alarak en doğru seçimi yapmaktır.

Nisa Davetiye uzun yıllardır sektörde var olan ve güncel davetiye modelleriyle kullanıcılarına hizmet veren firmalardan bir tanesidir. Dünya evine girmeye hazırlanan adaylara davetiye hususunda her türlü imkanı sunun firmamız istenmesi halinde farklı tasarımlarda ortaya koyabilmektedir.