ÜNLÜ RAPÇİ BERKE BARAN SEVENLERİNE GÜZEL HABER!

Yakın zamanda ünlü Alman rapçiler ile düet hazırlığında olduğu haberleri ile Avrupa’da ve Türkiye’de gündeme gelen rapçi Berke Baran’dan, hayranlarını sevindirecek haber: 42 ülkede 52 ofisi ile uluslararası alanda lider müzik yayımcısı “Universal Music Publishing Group” ile ünlü rapçi “Berke Baran” arasında anlaşma imzalanacağı ortaya çıktı.

Los Angeles merkezli Universal Müzik, her müzik tarzında dünyanın en önemli eser sahiplerini ve son zamanlarda sıklıkla anılan Türk müzisyenleri ve şarkıcılarını da temsil eder. Bu büyük şirkete dahil olacağı ifade edilen Berke Baran’ın farklı ünlü isimlerle yeni düetler yapması bekleniyor. Bu gelişme üzerine ünlü rapçinin hayranlarının heyecanının artığını söylemek mümkün.

Berke Baran’ın pandemi döneminde müzisyenlerin çektiği zorlukları paylaşmak için Almanyda ünlü bir repçi ile düet haberinin üzerine, yine hayranlarının dikkatini çekecek sosyal içerikli girişimlerde bulunması bekleniyor. Universal Müzik şirketi ile birlikte ünlü Youtube fenomeni ve rapçi Berke Baran’ın rap dünyasına dair yeni girişimlerde bulunacağı söylenebilir. Bu girişimlerin takipçilerinin beklentisi doğrultusunda mı yoksa Universal Muzik ile çizilecek yol haritası doğrultusunda mı olacağı henüz kesin değil ancak her iki durumda da hayranlarının heyecanı ve sevincinin pekişeceği söylenebilir.