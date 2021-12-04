Milli Sporcularımız Başarı Yolunda İlk Adımı Attılar, Tokyo’dalar!

Milli Sporcularımız Tokyo'da!

Ülkemiz sınırlarından büyük bir törenle yolcu edilen ve tüm dualar, dilekler, heyecanlarla gönderilen milli sporcularımız, İstanbul Hava Liman’ından Olimpiyatlara özel olarak hazırlanan bir uçakla ayrılışlarının ardından Tokyo’ya vardılar. Milli sporcularımız, antrenörler, yöneticiler şeklinde olan kafile, iyi bir yolculuğun ardından, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istedikleri Tokyo’dalar.

Ülkemiz milli sporcularını ise Tokyo’ya indikleri sırada, Türkiye’mizin Tokyo Büyükelçisi Korkut Gürgen karşıladı. Bizim için bir hayli kıymetli olan bu olimpiyatlar pandemi nedeniyle de ertelendiğinden, zararlı dönemleri kara çevirerek oldukça iyi bir şekilde hazırlanan ve büyük başarılar elde ederek ülkemize de geri dönmeyi hedefleyen sporcularımızı büyük bir heyecan ile bekliyoruz. tipobet giriş

İstanbul Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanımızın da katılımda bulunduğu büyük bir törenle ayrıldıktan sonra sağ salim bir şekilde hedef bölgeye, Tokyo’ya iniş yaptılar. Bunun sonucunda da beklediğimiz başarıyı elde etmek üzere, olimpiyatların başlayacağı tarihi bekliyorlar.

Daha öncelerinde de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan, marşımızı tüm göğe duyuran milli sporcularımızdan yine aynı başarıyı sağlamalarını ve kanlarındaki gücün varlığını en net şekilde göstermelerini diliyoruz. Bu kapsamda onlardan gelecek güzel haberlerin de peşindeyiz. 23 Temmuz ve 8 ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin adının yankılanmasını dört gözle bekliyor, milli sporcularımıza tüm ülke olarak desteklerimizi de sunuyoruz.