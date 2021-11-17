Cansu Özbay Takım Hakkında Konuştu!

Geçen sezon sergiledikleri performansların gerçekten de oldukça başarılı olduğundan ve bu konuda memnun olduklarından söz eden Cansu Özbay, aynı zamanda yeni sezon içerisinde aralarına katılan oyunculardan da söz etti. Yeni oyuncuların daha önceden de kendilerine katılan kişilerden olduğunu belirten Cansu Özbay, bu kısımda tüm takımın birbirini çok sevdiğini de atlamadı.

Aralarındaki takım ruhunu her bir fotoğraf karesinden de maçlar içerisindeki performanslarında da görebildiğimiz A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sezon içerisinde de aynı birlik beraberlikle ilerleyeceklerini de şimdiden belli ediyorlar. Geçtiğimiz sezon içerisinde performansları ile oldukça büyük bir ses getiren ve hiç tanımayan binlerce kişi tarafından da tanınır hale gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Cansu Özbay kendi yorumlarını paylaştı. Sezon içerisindeki performanslarının gerçekten de gurur duyulacak bir performans olduğundan bahsetti. Bu açıdan bakıldığında gösterilen her başarı ile sözlerini destekleyebilen Cansu Özbay, yollarının bitmediğini ve önlerindeki sezona son hızla başladıklarını da söyledi. bonus verenler

Yeni sezon içerisinde çok hazırlanamadıklarını, henüz yeni bitmiş bir sezonun olduğu söylese de bu tempoya alışık olduklarını da dile getirdi. Var olan tempoya ayak uydurma konusunda başarılarını da gösteren Cansu Özbay, kendi içinde takım arkadaşlarının da başarılarını kutladı. Yeni sezon içerisindeki durumlardan da yeni oyunculardan da umutlu olduğu sözlerinden belli oluyordu.