Yeni Yılda Fenerbaçe’de Muriç Rüzgarı



Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk olarak forvet oyuncusu takviye etmeye yöneldi. Yıllardır bu alandaki soruna çözüm bulamayan, Berisha’ dan da umduğunu alamayan başkan Ali Koç, Ocak ayında kimsenin tartışmayacağı bir isme imza attırmayı düşünüyor. Hedeflediği oyuncular listesinde önemli kişiler bulunuyor. Ancak İtalya’dan gelen gazeteci Nicolo Schira’ nın haberine göre; Ocak ayında bulunduğu Lazio takımından ayrılarak Vedat Muriç’ in Fenerbahçe’ ye kiralık transfer olma yönünde.

Muriç’te Sarı Lacivert İçin Çok Hevesli

Vedat Muriç, santrfor mevkisin de oynayan Kosovalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Lazio' da forma giymektedir. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu geçen sezon yaklaşık 20 milyon Euro gibi çok iyi bir ücretle Lazio’ ya satmıştı. Ancak genç forvet için işler istediği gibi olmadı. Bu sezon Sarri ile yeni bir sayfa açan Kosovalı başarılı futbolcu yine hayal kırıklığı yaşattı. Vedat Muriç, bulduğu fırsatları iyi değerlendiremedi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 27 yaşında ki futbolcunun Ocak ayında Lazio’dan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Gazeteci, Sarı Lacivert’ in Muriç’ i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediğini yazdı. Fenerbahçe Yönetimi, zorunlu satın alma opsiyonu ve performans ekstralarını içeren bir teklifle Lazio’ nun kapısını çalmayı planlıyor. Muriç’ in Fenerbahçe’ye dönmeyi çok istemesi de yönetimi avantajlı kılıyor. Eğer Lazio’ ya genç futbolcu için başka bir kulüpten daha iyi bir teklif gelmezse, Muriç, sadece bir sezon giydiği Sarı Lacivert formaya yeniden kavuşabilecektir.

Kaynak : betpas.com