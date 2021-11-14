Galatasaray'da Alparslan Dikmen'in Anıldı!

Galatasaray kendi içerisinde var ettiği sevgi ve saygı değerlerinden ayrılmadığını bir kez daha belli etti. Galatasaray’ın taraftarlar grubu eski genel koordinatörü Alparslan Dikmen’in vefat edişinin üzerinden on üç sene geçmesine rağmen Galatasaray kendisini unutmadı. Yayımladığı anma mesajında da var olan adımlarının değeri bir kez daha bahsedilerek Alparslan Dikmen anıldı.

Bu açıda bakıldığı zaman yayımlanan anma bildiriminin içerisinde Galatasaray için var olan değerinin de altı çizildi. Kendisinin Galatasaray renklerine adanmış olan varlığı bir çok kez daha hissedilirken Alparslan Dikmen’in vefatının üzerinden geçen sürede sevgi ve saygının da eksilmediği bir kez daha görülmüş oldu. Galatasaray taraftarları tarafından da anılan ve taraftarlar için oldukça özel bir isim olan Alparslan Dikmen, UltraAslan için oldukça özel bir isimdir. bahis

Galatasaray’ın Sarı Kırmızı Aşığına Selam Olsun!

Taraftarların var olduğu UltraAslan’ın kurucularından biri olan ve on üç sene öncesinde vefat eden Alparslan Dikmen bu sene de unutulmadı. Galatasaray’ın taraftarlarına verdiği değeri ve onlarla bir olmasının önemini bir kez daha gösteren bu anma mesajı, taraftarlar tarafından da büyük beğeni aldı.

Aynı şekilde, taraftarlar da kendi içlerinde Alparslan Dikmen’in vefatının üzerinden geçen senelere rağmen kendisini unutmadıklarını belirttiler. İlerleyen yıllarda da bu durumunun aynı bu şekilde olacağı ve sarı kırmızı aşığı olan herkesin, Galatasaray içerisindeki değerinin oldukça açık olduğu da görülecek bir durum.