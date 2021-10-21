Promosyon Nedir, Promosyon Ürünleri Neden Yaptırılır?

Promosyon müşterilerinize dağıtmak amacıyla yapılan etkili pazarlama ürünleridir. Etkinliklerinizde, fuarlarda, yıl başı zamanlarında ister müşterilerinize, ister personellerinize verebileceğiniz alternatif ürün grupları içerir.

Promosyonda Hangi Ürünler Yapılabilir?

Bu noktada cevap vermek gerekirse hiçbir sınırlama yoktur diyebiliriz. Gördüğünüz kullandığınız her ürün potansiyel bir promosyon ürünüdür. BU soruyu şöyle değiştirebiliriz, en çok tercih edilen promosyon ürünleri nelerdir diyebiliriz. Şimdi cevap verilebilecek bir soru olarak size bazı ürünleri değerlendirelim. Özellikle en çok yaptırılan ürünlerden bazılarına aşağıdaki başlıklarda yer veriyoruz.

Promosyon Ajanda Her Yıl İstikrarla Tercih Edilir

Promosyon tarihli ajanda modelleri her yeni yıl gelmeden önce üretime başlanır ve yeni yıla girmeden firmalar temin eder. Bazen müşterilerine, bazen personellerine dağıtmak için alınırlar. Üzerlerine sıcak baskı veya UV baskı ile kurumsal kimlik kolaylıkla yansıtılmaktadır. Bu noktada promosyon ajanda kişiye özel istenmesi halinde metal plaka ile her kişinin adı ayrı yazılabilir veya UV baskıda kişiye özel baskı yapılabilir.

Promosyon Tarihsiz Defter Her Daim Yapılabilir

Ajandaya göre daha uygun fiyatları bulunur çünkü tarihsiz olarak standart kullanıma uygun üretilir. Farklı boyutları mevcuttur. Cep defteri şeklinde küçük ebatlı promosyon defter bulabilirken, standart ajanda boyutunda ve sayfa sayısına sahip modelleri de rahatlıkla stoklarda bulabilirsiniz.

Promosyon Ürünleri Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Standartlarda defter, ajanda, kalem, çakmak, usb gibi ürünler çokça seçilirken sektöre özel farklı alternatif ürün grupları da rahatlıkla bulabilirsiniz. Örneğin tekstil ürünleri şapka, yelek, tişört, polar ve bere mevsime göre kurumsal kimliğinizi yansıtacak, marka değerinizi arttıracak personellerinize dağıtım yaparak kullanabilirsiniz. Sahada dışarıda müşterileriniz ile diyalog halinde olan bir sektör iseniz tekstil ürünleri oldukça işinize yarayacaktır. Ancak teknoloji firması olduğunuzu düşünürsek teknoloji ürün gruplarında usb ve powerbank sizi daha iyi tanıtacaktır. Otomotiv sektöründeyseniz oto kokusu ve anahtarlık grupları sizin için daha etkili olabilir.

Bu hususlarda daha detaylı bilgiler istiyorsanız firmanızla iletişim kurup bu hususlarda daha net bilgiler almanız çok mümkündür.