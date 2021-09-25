Moda Ala butik, özel hazırladığı sonbahar kış 2021-2022 koleksiyonuyla yeni sezona hazır.

Anasayfa MAKALE Moda Ala butik, özel hazırladığı sonbahar kış 2021-2022 koleksiyonuyla yeni sezona hazır.
Moda Ala butik, özel hazırladığı sonbahar kış 2021-2022 koleksiyonuyla yeni sezona hazır.
Moda Ala butik, özel hazırladığı sonbahar kış 2021-2022 koleksiyonuyla yeni sezona hazır. Harun Güçlü Tarih: 2021-09-25 Saat: 15:13:05
Güncelleme : 2021-09-25 15:13:05Bu içerik 85 kez okundu.
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 Moda Ala Butik özenle hazırladığı koleksiyonuyla ; kaşe, triko ve pamuktan üretilmiş tesettür giyim ürünleriyle yeni sezona hazır. Moda Ala CEO’su Kadim Kumru, tesettürü benimsemiş kadınlarımız vazgeçilmezi olmayı hedeflediklerini söyledi. Moda Ala butik'in sonbahar kış sezonunda, dikkat çeken ve en çok tercih edilenler arasında; kaşe kabanlar, triko grubu, trençler, kışlık elbiseler ve dış giyim kombinleri yer almaktadır.

' SPOR VE ŞIK GÖRÜNMEK İSTEYENLERE ALTERNATİFLER SUNUYORUZ’

Moda Ala CEO’su Kadim Kumru, yeni sezonda tesettür giyimde, fiyat performans açısından tesettürlü kadınlarımızın bizi tercih edeceğinden şüphesi olmadığını söyledi. Moda Ala Butik her zevke uygun geniş ürün yelpazesini beğeninize sunarak, dolabınızda yer açmanızı tavsiye ediyor

 

Uygulamayı indirmek için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modaala.mobil&gl=TR

Web sitemiz: https://www.modaala.com

 

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