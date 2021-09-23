OTEL TAVSİYELERİ

Tatile gitmek kadar tatilde kalacağımız otel de çok önemlidir. Çok güzel bir yere tatile gidebiliriz fakat kalacağımız otel istediğimiz standartlarda olmadığı zaman güzel bir tatil geçirmeniz mümkün değildir. Çünkü bütün yılın yorgunluğunu atmak için bu tatil planlıyoruz. Fakat gittiğimiz otel rahat ve konforlu bir otel değilse tatile 1-0 yenik başlıyoruz.

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