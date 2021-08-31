UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Gruplara Yükselmeyi Başardı

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Gruplara Yükselmeyi Başardı

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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Gruplara Yükselmeyi Başardı
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Gruplara Yükselmeyi Başardı Vadi Sağdıç Tarih: 2021-08-31 Saat: 00:06:43
Güncelleme : 2021-08-31 00:06:43Bu içerik 7 kez okundu.
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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 skorla yenen Fenerbahçe, gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk olarak rakibini alt etti. 1xbetm.info

HJK Helsinki ve Fenerbahçe Karşılaşmasında Yaşanan Anlar

Karşılaşmanın 2. Dakikasında Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlara takıldı. 11. Dakikada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmeyi başardı. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara göndererek golün sahibi oldu.

Maçın 14. dakikasında sarı – lacivert takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi  -Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla topu bir kez daha rakip kalenin fileleriyle buluşturdu. Böylece karşılaşmadaki fark 2’ye yükselmiş oldu.

27. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan yükselen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşu sonrasında karşılaşma arasındaki fark 1’e düştü ve skor 1 -2 olarak değişti.

İlerleyen süreçlerde Helsinki’den 1 gol daha ve Fenerbahçe’den ardı arkası bitmeyen goller yağdı. Böylece maçın sonucu HJK Helsinki'yi deplasmanda 5- 2 yenen Fenerbahçe olarak şekillendi. Maçın gidişatı ve sonuçlanmasıyla birlikte Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı hak etmiş oldu.

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