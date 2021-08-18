Dr Hakan ÖZKUL Kimdir?  

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Fitoterapist Dr. Hakan ÖZKUL 1967 Tarihinde Ankara’da Doğdu. Kocaeli İzmit Lisesinden Mezun Olduktan Sonra Döneminin Üniversite Sınavında Türkiye Genelinde Başarı İle Dereceye girerek Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini Kazandı. 1993 Yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun Olarak Tıp Doktoru Ünvanını Aldı.Özellikle Üniversite Yıllarında Sadece Tıp sahasında değil, Aromatik Bitkiler , Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp Konusunda da Çalışmalar yaptı.Sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Fakültesini Bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisansını Başarı İle Tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Fitoterapi Eğitimi Almıştır. İşyeri Hekimliği Sertifikası Bulunmaktadır.



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Dr. Hakan Özkul Hastalıklardan Çok Hastalıklara Neden Olan Asıl Sebepleri Önemseyerek ,Hastalıkların İnsan Vücudunun Doğal Yapısının Bozulmasıyla Geliştiği Fikrini Benimsemiştir. Bu Nedenle Meslek Hayatına başladıktan sonra doğal yaşam ve doğal terapiler hakkında daha çok bilgi edinebilmek için araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırmıştır. Henüz O yıllarda Türkiye de konu hakkındaki bilgilerin yetersiz oluşu Dr. Hakan Özkulu Eğitim ve Araştırmalara yönlendirmiştir. Öncelikle bu konuda Yurtiçi Ve Yurt Dışında Önemli merkezleri yerinde görmek ve tecrübe edinmek için Seyahatler Yapmıştır . Buralarda Bitkisel Destek Tedavilerle ilgili Eğitim ve Seminerlere Katılarak Tecrübesini Daha Da Geliştirmiştir.Bu eğitimlerine ek olarak Bitkisel tedaviler konusunda eğilimini arttıran Dr. Hakan Özkul yurt dışı çalışmaları dışında, Düzenlemiş olduğu Fitoterapi (bitkisel tedavi ) kursları ve seminerlerine katılarak bu konudaki deneyimlerini arttırmıştır. Dr. Hakan Özkul Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında birçok araştırma, konferans ve seminerlerde bulunan Dr. Özkul Tıbbi Aromatik Bitkiler konusunda Özel Akademik Eğitimler aldı .Kendini bu konularda sürekli motive eden ve araştırarak yeni yeni bilgileri toparlayan Dr.Hakan Özkul Aynı Zamanda Kendini Sürekli Geliştirerek birçok sahada alternatif bitkisel ve aromatik Bitkisel çalışmaları devam etmektedir.. Dr.Hakan Özkulun Şifalı Bitkisel Tavsiyeleri ile yüzbinlerce kişi yaşam kalitesini artırarak adeta yeni Bir Hayata merhaba demiştir. Özellikle Bitkiler konusunda Deneyler ve Akademik Makaleleri yakından takip eden DR. HAKAN ÖZKUL bu sahada kendini sürekli yenileyerek adeta Bitkilerle Yatıp Bitkilerle Kalkmaktadır



Dr.Hakan Özkul Bu Konuda Seminerlerine Ve Çalışmalarına Aynı Tempoda Devam Etmektedir..