Türk Hava Yolları İle Ayrıcalıklı Yolculuk Yapın

Ülkemizde gezilip, görülmesi gereken onlarca yer vardır. İster doğa gezileri için isterseniz de tarihi geziler için pek çok kişi Türk hava yolları firmasını tercih etmektedir. Çünkü hem fiyat bakımından hem de yolculukta verilen hizmet bakımından seçilebilecek en iyi hava yolu firmasından biridir. Sizler de ülkemizin birbirinden güzel yerlerini görmek isterseniz Türk hava yolları şirketini yolculuklarınızda tercih edebilirsiniz. Çünkü yurt için uçuş fiyatları oldukça uygundur. 79,99 tl gibi oldukça cazip, fiyatlardan bilet bulabilirsiniz. Hatta dönem dönem yapılan kampanyalardan ve indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Bu sayede gitmek istediğiniz yere sandığınızdan daha uygun fiyatlara uçak yolculuğu da yapabilirsiniz.

Elbette sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda da yurt dışında merak ettiğiniz ülkeler varsa ve her zaman hayal ettiğiniz ülkeye daha uygun fiyatlara gitmek isterseniz, yine Türk hava yollarına ait uçaklarla gidebilirsiniz. Bu sayede çok uzak yolculuklarınızda bile tam anlamı ile konforunuzu ve rahatlığınızı koruyabilirsiniz. Üstelik uçuş yapmak istediğinizde, her zaman rahatlıkla bilet bulma şansınız vardır. Çünkü Türk hava yolları firmasına ait 309 tane toplamda aktif olarak sefer yapan uçaklar mevcuttur.

Türk hava yolları uçak bileti için hemen web adresine giriş yaparak, uçmak istediğiniz lokasyonu belirleyebilirsiniz. Karşınıza çıkacak senekleri işaretledikten sonra oldukça cazip, fiyatlara uçak bileti satın alabilirsiniz.

Thy uçak bileti aldığınızda karşınıza birçok farklı avantajlar da çıkacaktır. İşte bu avantajlardan bazıları;

193 cm boyunda koltuk özellikleri, bu boyuttaki bir koltukta rahatlıkla dinlenebilirsiniz. Çünkü koltuklar tamamen açılmaktadır. Özellikle uzun yolculuklar yapmak zorunda kalan kişiler için son derece avantajlı bir özelliktir.

Kişisel masa özelliği de mevcuttur. Yani yolculuklarınızda sizlere kullanabileceğiniz kişisel masalar sunulur. Bu sayede işlerinizi yolculuk boyunca daha rahat yapabilirsiniz.

Dönen ve ayarlanabilen yemek masası ile de oldukça konforlu bir uçuş geçirebilirsiniz. Özellikle çocuklu ve bebekli aileler için bu tür masalar yolculukların daha rahat bir şekilde geçmesine yardımcı olacaktır. Siz de hemen thy bilet alıp, avantajlı bir şekilde uçuş yapabilirsiniz.