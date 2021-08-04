Pharmaton ile Güne Zinde Başla!

Vücudun diğer tüm sistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli olan sisteme bağışıklık sistemi denir. Bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu son zamanlarda daha iyi anladık. Sağlıklı bir yaşamın temelini güçlü bağışıklık sistemi oluşturur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyku düzeni, egzersiz, ideal kilonuza ulaşmak, bol sıvı tüketmek ve dengeli beslenmektir.

Bu faktörlerin yanı sıra kişisel olarak da hijyeninize dikkat etmeniz gerekir. Günümüzün yoğun geçen iş hayatı ve yaşam koşulları beslenme düzensizliği oluşturabilir. Özellikle bireyler güçlü bağışıklığa kavuşmak ve enerjik hissetmek için gıda takviyelerinden destek alabilirsiniz.

Takviye edici gıda, genel anlamıyla vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, karbonhidrat gibi besin ögelerinin hazırlanmış ve günlük alım dozu belirlenmiş ürünlere denir. Normal beslenme yerine geçmediği için ek olarak tüketilmesi gerekir. Bu noktada siz de Pharmaton markasının takviye edici gıdalarından yararlanabilirsiniz. O halde gelin hemen bakalım…

Pharmaton Vitality Takviye Edici Gıda

Multivitamin, mineral, Gingseng G115 içeren kapsül gıda takviyesidir. Günlük olarak vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak vücut sağlığına destek olur. Gün içerisinde bireyler daha zinde ve enerjik hisseder. Yorgunluğu ve bitkinliği azaltarak bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olur.

Pharmaton Essential Daily

Markanın en sık tercih edilen ürünü arasında Essential Daily takviye edici gıda yer alır. İçeriğinde bulunan 12 vitamin 6 mineral günlük olarak temel besin ihtiyacınıza destek olur ve gün içerisinde oluşan yorgunluk ve bitkinliğin azalmasını sağlar. Bireyde enerji oluşumuna destek olur. Pharmaton fiyat avantajı ile de her kesime hitap etmektedir.

Siz de tüm takviye edici gıda çeşitlerini Dermokozmetika’dan inceleyebilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat, kapıda ödeme ve hediyeni sen seç özellikleriyle hemen sahip olabilirsiniz.