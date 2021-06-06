Hüseyin Baybaşin’ Ağustos Ayında Özgür.

Hüseyin Baybaşin’in Özel Danışmanı Hüseyin Demir, ‘Hüseyin Baybaşin’in özgürlüğüne kavuşuyor olmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Baybaşin’in özel Danışmanı Hüseyin Demir,’ 25.yıldır hukuksuz olarak Hollanda cezaevinde tutulan, Sn. Hüseyin Baybaşin’in ağustos ayında denetimli serbesti şartı ile özgürlüğüne kavuşacağını ve 3.ay sürecek topluma uyum programından sonra tamamen özgür olacağını 'söyledi.

Demir,’Hüseyin Baybaşin, suçlamaları kabul etseydi daha önce serbest kalacaktı.’

Hüseyin Baybaşin’in tahliyesine ilişkin detayları paylaşan Hüseyin Baybaşin’in özel Danışmanı Hüseyin Demir, ‘Yaklaşık olarak 2.yıl önce Hollanda yasalarında Sn. Hüseyin Baybaşin’in, özgürlüğü önünde hiçbir engel olmadığı halde, hakkı olan özgürlüğe kavuşması için istinat edilen tüm suçlamaları kabul etmesi ya da özgürlüğüne kavuşamayacağı yönünde bir zorlamaya maruz kalmıştı. Bu zorlamaya karşılık kendisine istinat edilen tüm suçlamaları kabul etmediğini belirterek karşı dava açan Sn. Hüseyin Baybaşin, davayı kazandığı için ağustos ayında tahliye olacak. 'dedi.

’Hüseyin Baybaşin’ ağustos ayında özgürlüğüne kavuşacak.

Hüseyin Baybaşin’in tahliyesine ilişkin yasanın şu şekilde olduğunu belirten Demir, ’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kişilerin tahliye umudu olmadan ömür boyu hapsedilmesinin insanlık dışı olduğuna yönelik 2013 yılındaki kararının ardından Hollanda devletinin ömür boyu hapis cezası yasasını AİHM'den gelen itirazları dikkate alarak 2016'da ömür boyu hapis cezalarına ilişkin yeniden gözden geçirme ve denetimli serbestlik yasasında düzenleme yaptı. Yeni yasal düzenlemede, belirli aralıklarla davanın yeniden gözden geçirilmesi ve 25.yıl cezaevinde kalan mahkumların 25.yılın sonunda denetimli serbestlik kapsamında, haklarında başka bir davadan dolayı hüküm olmaması ve 3 aylık topluma uyum sağlama prosedürlerinden sonra tahliye edilmesi yer almaktadır.’ dedi.

Hüseyin Baybaşin’in özel Danışmanı Hüseyin Demir,’Bu yasal düzenleme kapsamında, 25.yıldır hukuksuz bir şekilde Hollanda cezaevinde rehin tutulan sayısız kötü muamele ve hukuksuzluğa maruz kalan,özgürlüğünden mahrum bırakılan Hüseyin Baybaşin, 25.yıldır cezaevinde olduğu için ağustos ayında Hollanda Denetimli Serbestlik Hizmeti kapsamında 3.ay süren topluma uyum programı tabi tutulacak ve hakkında başka suçtan dolayı tutuklama kararı olmadığı için tamamen özgürlüğüne kavuşacaktır ’dedi.