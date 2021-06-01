Geleceğin vizyonerleri, Rönesans Holding’in “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” Webinarında Buluşacak

Sürdürülebilirliğin ve geleceğin vizyonerleri, Rönesans Holding’in 3 Haziran’da düzenleyeceği “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinarında bir araya gelecek.“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın ödül töreninin de yer alacağı webinarda,teknoloji, toplumsal başarı ve sanat ekseninde sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ana temalarında ufuk açıcı oturumlar ve konuşmalar gerçekleşecek.Ayrıca Holding, her bir webinar izleyecisi adına TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunacak.

Rönesans Holding, 3 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 13.00 itibari ile “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın kazananlarının da açıklanacağı webinarın sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir de sürprizi olacak;Holding, her bir webinar izleyecisi adına TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunacak.

Webinar, Next Academy Kurucusu ve Akademisyen Levent Erden ile Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın “Sürdürülebilir Esenlik” başlıklı ilham verici sohbetiyle başlayacak. Ardından Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kurucusu olduğu Baksı Müzesi’ni keyifli anlatımıyla izleyicilere aktaracak. Sanal gezi eşliğinde izleyiciler, müzeyi online deneyimleme şansına sahip olacak. Help Steps, Tarla. iove ZOOP Shared Mini-Mobility kurucularının katılacağı panelde ise sosyal girişimciler gençlere de cesaret verecek hikayelerini anlatacaklar.

Webinar kapsamında, Rönesans Holding’in üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik bilincini kazandırmak hedefiyle, bu yıl yedincisini düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleşecek. Törende, doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye saygılı ve sürdürülebilir olması, sosyal girişimciliği öne çıkarması kriterlerine göre değerlendirilen projelerden 10 farklı kategoride ödül alan projeler açıklanacak.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması yolunda önemli bir farkındalık oluşturan yarışmada, “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” temasında toplamda 60’tan fazla üniversiteden gelen projeler yarıştı.

Rönesans Holding’in düzenlediği “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinar etkinliğine https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ linkinden kayıt olunabilir.

Rönesans Holding Hakkında:

1993 yılında Rusya St. Petersburg’da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor. ‘İlk’ ve ‘en’ projelerde imzası olan Rönesans Holding, uluslararası arenadaki başarısına, dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG Üretim Tesisi, dünyanın en uzun demiryolu Gotthard Base Tüneli, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center gibi geniş yelpazedeki projeleriyle, uluslararası arenada başarılarını sürdürüyor.