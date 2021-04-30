Sercan Öztürk Yeni Albümünün Müjdesini Verdi

Alevi Bektaşi ezgilerinin ve deyişlerinin yorumcusu müzisyen Sercan Öztürk, yeni albüm çalışmasına başladı. Yeni albümünün ismini de açıklayan Öztürk, haberci anlamını taşıyan "Peyik" ile Cem'in muhabbetini işleyeceğini söyledi. Bu güne kadar çıkarmış olduğu 3 albümünde de Alevi Bektaşi deyişlerini özenle işlemeye dikkat eden ve çocukluğunda dinlemiş olduğu ezgileri günümüze ulaştıran müzisyen, aynı çizgisini korumaya devam edeceğini anlattı.

Online Konserler Devam Edecek

Pandemi süreci boyunca hem sevenlerinin ve hem de türkü severlerin derdine derman olan Öztürk, düzenlemiş olduğu online konser etkinlikleri ile dinleyicilerden tam not almış durumda. Deli Derviş mahlasını kullanan Sercan Öztürk, sosyal medya üzerinden de takipçileri için düzenli aralıklar ile türkü paylaşımları yaparak, geçmişin ezgilerini ve Anadolu'nun gizli hazinelerini dinleyicilerine ulaştırıyor.

Dede sazı ve Cura gibi geleneksel enstrümanların yanında, ayrıca deyişlere farklı bir hava katmak adına bas gitarda albümleri arasındaki üçüncü enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu topraklarının günümüze kadar gelmiş ezgilerini en iyi şekilde bir araya getirmeye çalışan Sercan Öztürk, hem tarihin köklerini ve hemde Anadolu insanının mütevaziliğini içimize işliyor.

Mahzuni Şerif, Feyzullah Çınar, Muhlis Akarsu, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Ali Ekber Çiçek gibi ünlü sanatçılarının türküleri ile büyüyen ve bugün onların türkülerini de yeniden seslendiren Sercan Öztürk, çocukluğunda kahramanı olan bu sanatçıların türkülerini seslendirmenin de haklı gururunu yaşadığını anlatıyor.

Sosyal medya üzerinde takipçileri ile yapmış olduğu söyleşilerinde sıklıkla bunları vurgulayan Öztürk, ayrıca takipçilerinden gelen soruları da içtenlikle cevaplayarak, Alevi Bektaşi deyişlerinin geleceğe uzanması için mücadele ediyor.