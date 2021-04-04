Uğurmak Darbeli Kırıcı Modelleri ile Birinci Sınıf Kalite

Darbeli kırıcılar taşları etkin ve hızlı bir şekilde ufalayan, kıran makinelerdir. Bu sayede kullanılacak taşın tanecikler haline gelerek şeklinin ve dağılımının beton ya da asfalt katkı maddelerine uygun bir standartta olmasını sağlar. Basınç uygulamadan sadece kırma, dövme işlemleri yapan darbeli kırıcı modelleri, içerisinde bulunan rotor tarafından iç mekanizmaya alınarak güçlü bir şekilde ivmelendirilir ve son darbeyi alarak ufalanarak parçalanır. Darbeli kırıcılar taşı kırmak için basınç uygulamaz, doğrudan darbe ile kırma işlemini gerçekleştirirler. Tüm yüzeye aynı şiddetle uygulanan darbe ile taşların aynı oranda kırılması ve ufalanması sağlanır. Özellikle maden ocakları saha çalışmaları, kum ve çakıl taşı imalatı yapan firmaların çalışmaları ve geri dönüşümde kullanılır.

Uğurmak Konik Kırıcı ile Dünya Standartlarında Verimlilik

Konik kırıcılar, orta sertlikteki doğal taşları, kayaları ya da benzeri sert kayaçların kırılmasını sağlamak amacıyla madencilik uygulamalarında ham madde işlemede kullanılan makinelerdir. Bu makineler özellikle kırma eleme tesislerinde çalıştırılırlar ve bu süre zarfınca makineler ağır bir yüke maruz kalır. Bu nedenle konik kırıcı modellerinin tasarım parametrelerinin iyi ele alınması ve yeni modern endüstriyel tasarım modellerinin üretime katkı sağlaması için bu modellere uyarılması gerekmektedir.

Uğurmak HACON serisi konik kırıcı modelleri, yüksek kapasite çalışma kolaylığı, kolay otomasyon sistemleri, uzun ömürlü ve güvenilirlik seviyeleri test edilmiş serisiyle dünya standartlarında hizmet sunuyor.

Kırma ve Eleme İşlemlerinin Son Vuruşu: Dik Milli Kırıcılar

Dik milli kırıcılar, orta boyutta sert ve aşındırıcı tüm malzemeleri kırarak mıcır ve kum elde etmeye yarayan kübiklik oranı çok yüksek kırıcılardır. Oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunan dik milli kırıcılar daha çok kalker, bazalt ve dolomit gibi maden ocakları çalışmalarında istenilen kübik malzemeyi üretmede, beton ya da asfalt gibi maddelerin üretiminde kullanılan mıcır, kum ve çakıl üretiminde, yolların alt yapılarında bulunan ince taneli kumların üretilmesinde ve sıvı haldeki çeliğin içeriğinde bulunan karbon oranını yükseltmek için kullanılan kök kömürün boyutlarını küçültmek için kullanılır.

UĞURMAK UDK Serisi Dik Milli Darbeli Kırıcılar, daha az ses ve çevre kirliliği duyarlılığı ile evrensel döngüye katkıda bulunuyor.