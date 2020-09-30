Mame Thiam Kızılay’ı Ziyaret Etti

Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam; Türk Kızılayı’na ziyaret gerçekleştirdi. Geçmişte de yaptığı iyiliklerle gündeme gelen ve kurduğu vakıfla da bilinen Mame Thiam; bu faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler verdi. Aynı zamanda da Türk Kızılayı ile beraber çalışmak adına neler yapabileceğini de konuştu.

Fenerbahçe’nin Senegalli oyuncusu Mame Thiam ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme Türk Kızılayı İstanbul ofisinde gerçekleşti. Bu ziyaret esnasında olası birlikteliklerin konuşulduğu ifade edildi. Aynı zamanda da başarılı oyuncunun Senegal’de faaliyette olan Mame Thiam Vakfı hakkında da fikirler aldıkları ifade edildi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık; Kurumlarının Senegal’e de el uzattıklarını ifade etti. Kızılay Senegal Delegasyonu ile beraber çalışarak; burada yaşayan ihtiyaç sahipleri ve yetimler hakkında gerekli yardımların yapıldığını da ifade etti. Öte yandan ülkede açılan su kuyularına dair de bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe oyuncusu Mame Thiam da kendisinin Senegal’de var olan Mame Thiam Vakfı hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Özellikle yetim kalmış çocuklar ve ihtiyaç sahipleri konusunda yardım faaliyetlerini yürüttüklerine dair bilgileri paylaşmaktan geri kalmadı.

Hayırseverlik Konusunda İşbirliği

Görüşme esnasında Kızılay ile Mame Thiam Vakfı’nın devamlı olarak sosyal yardım konusunda irtibatta kalmaları ve beraber hareket etmeleri temennisinde bulunuldu. Ziyaret esnasında Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’a kendisinin imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti. Kendisine de Kızılay’ın Kurtuluş Gemisi’ni içinde barındıran tabak takdim edildi. Spora dair bilgiler tipobet takip ediniz.

Sosyal medyada da son derecede aktif olan Mame Thiam; burada da kendisine yöneltilen yardım faaliyetlerinde yer alıyor. Son olarak sosyal medya üzerinden bir vatandaşın kendisine çağrı yapması üzerine Mame Thiam Vakfı’nı devreye sokmuştu. Böylelikle Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yer alan Baltacı Köyü’ndeki okulu restore etme çalışmalarına destekte bulunmuştu. Okulun yüz yüze eğitim dönemine hazır hale gelmesini sağlayarak; buradaki öğrencilerin de daha iyi şartlar altında eğitim hayatlarını sürdürmelerine dair faaliyetlerini göstermişti. Mame Thiam’ın gelecek zamanlarda da bu tip yardım kampanyalarında adının geçeceği de ifade edilen bir konu oluyor. Futbola dair herşey Marsbahis de.

Kızılay ile bir araya gelen Mame Thiam; sadece futbolculuğuyla değil aynı zamanda da yardımlarıyla da gündeme gelen bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Kendi ülkesi Senegal’de ortaya koyduğu insani faaliyetlerle dikkat çeken bir isim olan Mame Thiam; bu tip faaliyetler içinde kalmaya devam ediyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile son olarak bir araya gelen başarılı oyuncu; kendisinin kurduğu Mame Thiam Vakfı’na dair bilgi alışverişinde de bulundu. Kendi ülkesindeki faaliyetlerini daha da yukarılara taşımak istediğini belirten Fenerbahçeli oyuncu; bu noktada elinden geleni yapacağını ve vakıf bünyesinde ihtiyaç sahibi olan isimlere destek olmaktan da geri kalmayacağını belirterek; bu noktada çalışacağını söylemişti.