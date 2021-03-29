Son teknoloji ile beraber diş tedavileri büyük bir değişim yaşıyor. Diş hekimliği son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber kişilere büyük bir destek sunuyor. Eksik olan dişler kişilere kozmetik ve sağlık açısından büyük bir problem oluşturmaktadır. Konya implant tedavisi sayesinde kliniğimiz sizlere uygun fiyatlı ve özel bir tedavi planı sunmaktadır. Köprü ve protez kullanıma alternatif olarak gerçekleştirilen diş implantı kişilere özel bir tedavi şansı sunmaktadır. Sizlerde özel bir implant tedavisi için kliniğimiz üzerinden son derece kaliteli ve güvenilir bir hizmet alabilirsiniz.

Diş İmplantı Nedir?

Diş implantı eksik olan dişler için uygulanan bir tedavi türüdür. Bu tedavi içerisinde çene kemiğinin içerisine titanyumdan yapılan vidalar yerleştirilir. Bu vida sistemin üzerine, diş protezi yapılmaktadır. Diş implantı herhangi bir şekilde diğer dişlere zarar vermez. Diğer dişlerin kesilmesi gerekmediğinden kişilere daha sağlıklı bir diş tedavisi imkanı yaratır. İmplant tamamen bir dişin kökü görevi görmektedir. Kişiler diş implantı sayesinde rahat bir şekilde yemek yiyebilir, gülebilir ve sosyal yaşamına daha sevecen bir şekilde yaklaşabilir.

İmplant Tedavisi Kimlere Uygulanabilir, Nasıl Yapılır?

Konya implant tedavisi 18 yaşından büyük kişilere uygulanmaktadır. Özellikle bu kişilerin çene ve yüz yapısının oturmuş olması gerekmektedir. Kliniğimiz tedavi öncesinde mutlaka çene bölümünün röntgenini çekmektedir. Kesinlikle kliniğimiz yüz yapısı oturmayan kişilere bu işlemi uygulamamaktadır. Kişiler şeker hastası olmaması veya kan sulandırıcı ilaç kullanmaması son derece önemlidir. Kişilerin kronik rahatsızlıkları kontrol altına alındıktan sonra tedavi başlamaktadır. İmplant tedavisi sırasında hastaya az bir sedasyon verilmektedir. Tedavi öncesinde kişilerin çene ve kemik yapısının ölçüleri alınmaktadır. Dental implantlar iki farklı şekilde kullanılmaktadır. İmplant takımından sonra üzerine diş eti konulur ve sonrasında kişilerin iyileşme süresi başlamaktadır. Protezler bu işlemlerden sonra takılmaktadır. Mutlaka her iki alternatif tedaviden sonra bir köprü kullanılmaktadır. Genel olarak alt çenenin iyileşme süreci üç ay kadar sürmektedir. Üst çene için bilinen iyileşme süresi ise 6 aydır. Bazı dental implantlar sonrasında direkt olarak diş takılabilir. Bu gibi durumlarda kişiler direkt olarak normal hayatına geçebilirler. Sizlerde güvenli bir şekilde implant tedavisi görmek için kliniğimiz üzerinden destek alabilirsiniz.