Su Kaçaklarında Ne Yapmak Gerekir?

Su kaçağı problemi hemen hemen herkesin korkulu rüyası gibidir. Bu sorunla karşılaşmamız normaldir. Sorun ortaya çıkmadan önlem alınacağı gibi sonrasında da alınmalıdır. En ufak su kaçağı tespiti yapmışsak alanında uzman kişilere başvurulmalıdır. Bu durumda evi de kontrol altında tutmuş olursunuz. Duvarların ıslanması boyanın dökülmesiyle birlikte rutubete de sebebiyet verir. Bunun yaşanmaması için en ufak tespitte önlem alınmalıdır. Önlem alınmayan yerlerde evi ciddi anlamda rutubet kokusu sarar ve bunun önüne uzun zaman geçilemez. İstemediğimiz olayın yaşanmaması adına yakınımızdaki su tesisatçı merkezlerini aramalıyız.

Su Kaçağının Ortaya Çıkardığı Problemler

Eski binalarda daha sık görülen su kaçağı problemi artık ne yazık ki yeni binalarda da etkisini göstermeye başlamıştır. Su kaçağına zamanında müdahalede bulunulmadığı takdirde ciddi sorunlara sebep olur. Oturduğumuz binanın yanında alt kattaki komşuya kadar bu sorun gidebilir. Bu sebeple dairede su kaçağı belirtisi gözlemlediyseniz mutlaka yetkili kişiler ile irtibata geçip evinize su kaçağı tespiti yaptırabilirsiniz.

Unutmamalıyız ki su kaçağı sadece temiz su tesisatında görülmez, kirli su tesisatında da görülebilir. İstanbul ilinde yaşıyorsanız arayabileceğiniz en iyi firmanın Boğaziçi Tesisat Firması olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Bu ilde ve civar illerde yaşayan kişiler en küçük sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında Boğaziçi Tesisat Firması ile iletişim kurarak İstanbul su kaçağı tespiti yaptırabiliyorlar.

Su Kaçağı Tespiti

Su kaçağı sorunu herkesin başına gelebilecek bir sorundur. Bu sorunla karşı karşıya kalındığı durumda kişi paniğe kapılmamalı hemen tesisat servisini aramalıdır. Kırmadan su kaçağı tespiti işlemi yaptırma alanında bu işe hakim olanlara danışılmalıdır. Eğer evinizde su kaçağı tespiti yapmak istiyorsanız; bu konuda dikkat etmeniz gereken birkaç noktaya dikkat etmelisiniz. Bu noktalardan birincisi; evinizin alanına kırmadan, hasar vermeden ve herhangi bir yeri çıkarmadan bu işlemi gerçekleştirmeniz olacaktır. Çünkü herhangi yanlış harekette seramiğiniz başta olmak üzere; parke, mermer gibi nesneleri kırarsanız altındaki tesisata da istemeden zarar verebilirsiniz. Zarar vermemek için, su kaçağı tespitinde oldukça hassas davranmalısınız.

Su Kaçağında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pek çok kişi uygulanan yöntemlerin dışında farklı tarzda yöntemler olduğunu belirtse de bu farklı yöntemler daha büyük masraflara sebebiyet verebilir ve sizi sıkıntıya sürükleyebilir. Özellikle bu konuda herhangi bir bilgisi olmayan kişilerin, su kaçağı yaşandığında müdahale etmemesi tavsiye edilir. Çünkü su kaçağının meydana geldiği dairede yaşanacak genişleme, evde su basma problemi yaşatacak kadar büyük olabilir. Yine hassas şekilde yapılması önerilir. Su kaçağı olduğundan şüphelendiğiniz alanda en etkili yöntem su saati ile tespit yöntemi olacaktır. Fakat kaçak musluk açıldığında bu sıkıntı yaşanıyorsa; bu yöntem de bir işe yaramayacaktır. Bundan dolayı her yöntemi denemeli ve özellikle yüzeysel takibi en iyi şekilde yapmalısınız. Yüzeysel takip noktasında aklınızda oluşacak her türlü soruya Boğaziçi Tesisat Firmasını arayarak cevap bulabilirsiniz.