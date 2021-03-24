Ataşehir Tattoo Art’ın Mitoloji Repertuvarı

Ataşehir Tattoo Art, yaratıcılığın dövme sanatındaki yansıması hususunda başarısı ile kendini ispatlamış bir stüdyo. Kurucusu Ali Şener başta olmak üzere, bünyesinde bulundurduğu sanatçıların da ilham kaynağı olan mitolojik ögeleri sizler için derledik.

Anka Kuşu

Anka kuşu dövmeleri, karşılaşabileceğiniz en gösterişli dövmelerden biri olup özellikle İran mitolojisinde derin anlamlar içeren efsanevi kuşu betimler. Yeniden doğuş anlamına gelen anka kuşu dövmesinin, özellikle renkli ve üç boyutlu yaptırılanları muhteşem görüntüleriyle kalbimizi bırakmamıza sebep oluyorlar.

Hüma Kuşu olarak da bilinen anka kuşu dövmeleri en çok tercih edilen dövme modellerinden biridir.

Ejderler

Ejder dövmeleri son yıllarda eski popülaritesini yitirmiş olsa da hala beğeni ile kullanılıyor. Ejderha olarak da bilinen bu güzel mitolojik yaratık doğu ve batı kültürlerinde, işlevleri aynı olsa da fiziksel görünümleri ile farklılık arz ediyorlar.

Batı kültüründe, Avrupa'da, ejderhalar kanatlara sahiptir; bu sayede uçabilirler. Ancak doğu kültürlerinde, kadim Çin ve Hindistan kültüründe kanatları yoktur. Doğu kültüründe ejderhaların toprak altında, suda ve havada rahatlıkla hareket edebilen pek çok türü vardır.

Ali Şener’in de sol kolunda bir ejder dövmesine sahip olduğunu belirtelim.

Kedigiller

Dövme modelleri arasında en çok tercih edilen figürlerin başında kedigiller geliyor. Aslanlar, kaplanlar, panterler ve çıtalar özgür tabiatları ve kişiliklerini yansıtan can alıcı bakışları ile ruhumuza işliyor neredeyse.

Tanrılar ve Tanrıçalar

Ataşehir Tattoo Art stüdyosunun ortaya koyduğu en güzel eserlerden biri, Mısır mitolojisinde en çok saygı duyulan tanrılardan biri olan Anubis dövmesidir. Anubis, Mısır panteonunda; ölülere yeraltında rehberlik eden ve Osiris’e, kimin ölümsüz yaşamına devam edeceği konusunda, karar verirken yardımcı olan önemli ve korkulan bir tanrıydı.

Tanrıları ve tanrıçaları betimleyen dövmeler Mısır mitolojisi ile sınırlı değil; Yunan, Roma, Kelt ve İskandinav tanrıları son dönemlerin en popüler dövmelerinden sadece bazıları.