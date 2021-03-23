İşte karşınızda Akıllı Lydsto R1 toz alan robot süpürge!

Popülaritesinin artmasıyla, insanlar artık robot süpürgelere aşina oldu, ancak son yıllarda, robot süpürgelere bir işlev eklenerek geliştirildi: Otomatik toz toplama.

Kısa süre önce, akıllı robot süpürge markası Lydsto, oldukça akıllı ve kullanışlı olup toz alan, her seferinde toz kutusunu boşaltmanıza gerek kalmadan toz kutusundaki atıkları kendi kendine temizleyen robot süpürge Lydsto R1'i piyasaya sürdü. Daha fazla emiş gücü. Bu ne tür bir robot süpürge?

Lydsto R1, tozu toplayıp kendisi yeniden dolduran bir toz toplama istasyonuna sahip bir robot süpürgedir. Toz toplama istasyonunda 50.000 devir/dk yüksek hıza sahip bir fan ve 430 mm'lik kısa bir kanal bulunur, bu kanal 30 kPa'lık dev bir emiş gücü sağlar, pislikleri robot süpürgenin toz kutusundan anında alıp toz toplama istasyonundaki büyük 3L toz torbasına taşır. Toz toplanması tamamlandığında, torba otomatik olarak kapatılıp tozun içindeki mikroplar ve kir sıkıca kilitlenir. Böylece her seferinde manuel olarak boşaltmanız gerekmez ve ellerinize toz bulaşmaz.

Lydsto R1, dört farklı seviyede emiş gücü ayarı, üç farklı seviyede hassas elektronik kontrollü su deposuna sahiptir, 150 dakika boyunca çalışabilir, LDS lazer navigasyonu ile hassas rota planlama yapabilir, akıllı mola noktası ile temizliğe devam eder, uygulama ile özelleştirilebilir, görevlendirildiği yerleri temizleme gibi diğer becerilere ve 2700pa emiş gücüne sahiptir.

Trendyol.com'da mart ayı sonunda satışa sunulması beklenen Lydsto R1'in fiyatı 3.999 TL civarında, bu kadar iyi bir fırsatı kaçırmayın!

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