PUCAKE PASTA ATÖLYESİ

Pucake pasta atölyesi, 1 çocuk annesi, girişimci bir kadının markasıdır. Okulunu okuduğu bu sektöre, dişini tırnağına takarak, işi kendi yerinde öğrenerek gelişmiş ve çalışmalarının, yorucu denemelerinin karşılığını bu marka ile almıştır. Bu markayı yaratırken, müşterilerinin yüzündeki bir gülcüğü hedeflemiş ve hedefine her siparişle bir kez daha ulaşmış, ulaşmaya devam etmektedir. Sizler de Ankara Butik Pasta için sipariş verebilir, özel günlerinize ayrıca bir tebessüm katabilirsiniz. Hayal dünyasını, yaratıcı görsel şölenleri, narin desenleri, özel gününü süsleyecek pastada görmek herkesi mutlu edecek, herkesi hayran bırakacaktır. Marka sadece pastayla da kalmıyor. Pastanın yanı sıra cupcakeler, figürlü kurabiyeler, hediyelikler de üretilmekte, kısacası özel günlerinizi daha da özel yapacak her şey burada.

Muhteşem Tasarım Pasta Ankara

Tasarım bir sanat değildir, ancak tasarımı sanata dönüştürmek insanın elindedir. Tasarımlarıyla birer sanata dönüştürdüğü pastalarını çok beğeneceksiniz. Kim özel gününü bir sanat eseriyle süslemek istemez ki. Tasarım Pasta Ankara bunun için var. İnsan çok seçenek olunca seçemez ya, zorlanır. İşte zorlanacağınız bir site. Değişik kategorilerde, değişik tasarım pastalarıyla özel gününüzü süsleyecek bu detayı seçmekte zorlanacaksınız. Kategoriler; 1 yaş pastaları, erkek çocuk pasta, kız çocuk pasta, oyun pastaları, kişiye özel tasarım pastalar, söz-nişan- düğün pastaları, doğum günü pastası Ankara, çizgi film karakter pastaları şeklindedir.

Pastalarınızı Canlandıracak Resimli Pasta Ankara

İster kendi özel resminiz ister bir animasyon karakter ister bir manzara resmi… Pastanızı capcanlı gösterecek görseli seçin ve pastanızı daha canlı daha anlamlı bir detaya çevirin. Özel gününüzün, en önemli detayı olan pastanızı sizler için daha özel bir detaya çevirmek Resimli Pasta Ankara için bir zevk. Özel gün için özel bir fotoğraf, bir selfi veya çocuğunuzun en sevdiği çizgi filmden bir kareveya firmanızın logosunun bir fotoğrafı gibi gibi resim olarak vereceğiniz her çalışma yapılabilir. Siz düşünün seçin, onlar pastanızı özelleştirsin.

Pucake pasta atölyesi ister resimliister özel tasarım ister narin, basit desenlerle sizlerin özel günlerini süsleyecek pastayı süslemekle görevli bir atölye. Siz de özel güne özel bir tebessüm istiyorsanız, Pucake'ten sipariş verebilirsiniz.