TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar Oldu

İlaç, enerji ve gıda alanında faaliyet yürütmek için kurulan Teknik Bilimsel Yatırımlar Holding, çalışmalarına hız vermiş durumda.

Hedef 2023 diyerek yatırım planlarını hızlandıran TBY Holding, inovasyon direktörlüğüne Erdal Can Alkoçlar'ı getirdi.

Erdal Can Alkoçlar, bir çok ilaç üzerine çalışmalar yürütürken, bunların patentlerini de sahip olduğu için, müşterek yatırım planlarını da bunlara göre yürütür. TBY Holding de yapılan görev değişikliği ile birlikte, inovasyon direktörlüğüne, mucidi olduğu ilaç patentlerinin önemli bir kısmının da inhisari brokeraj haklarını devraldığı Erdal Can Alkoçlar'ı biyosotik inovasyon direktörü olarak atadı.

Tüm haklarını almış olduğu ilaç patentleri bulunan Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil, kısa bir süre yönetim kurulu eş-başkanlığını görevini yürüttükleri TBY Holding yönetimini, Esen Darlan'a devretmiş ve ilaç patent portföylerinden 113 patentin brokeraj haklarını da 5 sene boyunca TBY Holding'nin yürütmesine karar vermişti.

Yönetiminden ayrıldıktan sonra TBY Holding'e İnovasyon Direktörü olarak dönmekten çok memnun olduğunu belirten Erdal Can Alkoçlar : "TBY Holding yaklaşık 30%'unu kendi patentlerimizin oluşturduğu potansiyeli çok yüksek bir patent portföyünün inhisari brokeraj haklarına sahip.

Bize düşen kıymetli tıp akademisyenlerinden oluşan uzman ekibimizle ilgili buluşların bilimsel yönlerini ihracata yönelik tıbbi ürüne dönüşebilecekleri şekilde tamamlamak.

Sonrasında süreç bu buluşları fonlayacak veya müşterek yatırımcıların iştirakini tesis edecek olan Fikri mülkiyet brokeraj ekibimizde. Ülkemize 2023 e kadar en az 40 ihraç edilen GBTÜ (Genel Bitkisel Tıbbi Ürün) ve Biyosotik Besin Takviyesi kazandırmak" açıklamalarında bulundu.