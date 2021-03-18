COVİD-19 YABANCI KONUT İHTİYACI DOĞURDU

SPOT BLUE, YATIRIMCININ BÜTÇESİNE UYGUN OLAN EN İYİ KONUTU DANIŞMANLIK HİZMETİYLE BULUYOR

Covid-19 sonrası pandemi döneminde uluslararası satılık konutlara talep arttı. Özellikle güneşin yoğun olduğu bölgelerdeki konutlara talep artarken, İspanya ve Türkiye gibi ülkeler yatırımcıların radarında yer alıyor. İngiltere'de uluslararası mülkiyet bilgisi ve gayrimenkul zenginliğine sahip profesyonel bir şirket olan Spot Blue, yatırımcının bütçesi ne olursa olsun satılması gereken lüks villa ya da en iyi ekonomik tesis olup olmadığını en iyi özelliği ve konumuyla birlikte danışmanlık hizmetinde gösteriyor.

Pandemi döneminde yatırım ihtiyacı doğarken, uluslararası konutlara ilgi arttı. Özellikle güneşin yoğun olduğu bölgelerde talebin yoğun olduğu belirtiliyor. Pandemi döneminde, İspanya ve Türkiye gibi turizm sektöründe öncü ülkelerin konutlarına ilgi büyüdü. İnsanların bu zorlu dönemde rahat bir tatil geçirememesinden dolayı, uluslararası mülkiyetlere yönelimin arttığı öngörülüyor.

Söz konusu ülkelerde artan bu talebe karşın yeni konut projelerinin devreye gireceği belirtiliyor. Türkiye’nin Muğla’ya bağlı tatil beldesi olan Bodrum’a gelen turistlerin bölgede yatırım fırsatlarını incelediği görülüyor. Uluslararası Emlak Uzmanlığı hizmeti veren Spot Blue International, Antalya ve Bodrum gibi tatil beldelerinde her yatırımcının talebine göre danışmanlık sunuyor. Şirketin web sitesinde; konum, emlak tipi, oda sayısı, para birimi, en düşük ve en yüksek fiyat olarak konutları filtreleniyor.

İngiltere'de uluslararası mülkiyet bilgisi ve gayrimenkul zenginliğine sahip profesyonel bir şirket olan Spot Blue, yatırımcının bütçesi ne olursa olsun satılması gereken lüks villa ya da en iyi ekonomik tesis olup olmadığını en iyi özelliği ve konumuyla birlikte danışmanlık sunuyor. Bu danışmanlığı kullanan çok sayıda müşteri mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Spot Blue International Property Direktörü Julian Walker, yaptığı açıklamada, “2020 yılı ile 2021 yılı arasında, İspanya ve Türkiye'de satılık mülkleri araştıran ve arayan insan sayısının 2019'a kıyasla iki katına çıktığını gördük” dedi.

Seyahat ve tatile çıkma konusundaki kısıtlamalarla birlikte, insanların bu zor dönemde geleceğe umut içinde baktığını söyleyen Walker, “Bir mülk satın almak, tatiller, kaçışlar ve yatırımlar söz konusu olduğunda size daha fazla özgürlük ve güvenlik sağlar. Pandemi, insanların kendileri için gerçekten neyin önemli olduğunu anlamalarını sağlıyor. Avrupa'da, özellikle artan ilginin olduğu İspanya ve Türkiye'de birçok yer, hem çağdaş konutları hem de kırsal villaları uygun fiyatlarla sunuyor. Şimdi bu mülklere, 6 ayın en yüksek noktasında ve Ocak 2021'deki Brexit'ten bu yana en yüksek noktasında Pound ve Euro dönüşüm oranları olarak yatırım yapmanın doğru zamanı olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Covid-19’un çalışma şeklini değiştirdiğine dikkat çeken Walker, “Daha fazla şirket uzaktan ve esnek çalışma sunmak zorunda kaldı. Bu, çalışanlara her yerden çalışma özgürlüğü verdi. Özellikle Bahamalar'a belirli devlet yatırımları gidiyor. Ancak Avrupa'da, küresel şirketler kıtadaki şehirlerde ofisler ve genel merkezler açıyor. Valensiya tanınmış bir teknoloji merkezidir. Bu da giderek daha fazla girişim ve teknoloji şirketinin merkez ofislerini Valensiya'da kurduğu anlamına geliyor. Yine bu özellikle şehirde satın almaya olan ilginin artmasına yol açacaktır” diye konuştu.

Spot Blue hakkında:

Spot Blue Uluslararası Mülkiyet Londra'da dayanır. İngiltere'de veya uluslararası konumlardan birinde veya arazi almanız durumunda müşterilerine birinci sınıf hizmet sunuyor. Şirket, öncelikle İspanya ve Türkiye gibi ana emlak piyasası uzmanlaşmış ülkelerde hizmet veriyor. Mülkiyet Ombudsmanının üyesiyiz, Ticaret ve Sanayi Türk İngiliz Ticaret Odası (TBCCI), Emlakçılar Ulusal Birliği (FOPDAC birleşmeyle) (NAEA). Spot Blue, uluslararası mülkiyetin iyi yerlerinin geliştiricileri ile sağlam bir iş ilişkisi içerek bütün zor işleri yapmıştır. Köklü bir şirket olan Spot Blue, size istediğinizi en iyi geliştiricileri ile çalışırken en iyi gayrimenkul sunan bir şirket.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz!

https://www.spotblue.com/property-for-sale/turkey/mugla/bodrum/

https://www.spotblue.com/de/property-for-sale/united-kingdom/

Basın İletişim:

Julian Walker

İnfo@spotblue.com

+44 208 339 6036