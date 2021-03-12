En Genç Siber Güvenlik Uzmanı; Egemen Nakkaş

Siber güvenlik alanında Türkiye'nin en genç isimleri arasında yer alan Egemen Nakkaş, 19 yaşında olmasına karşın şimdiden Yurtiçi Kargo ve Youtube'nin sistem açıklarını bulup, bunları şirketin yetkilileri ile paylaşarak, adından söz ettirmeye başlamış durumda. Sistemlerin açıklarını bulan, bunları kapatan ve yeni stratejiler geliştirerek, firmalara yapılacak olan saldırıları minimuma indirerek, hiç bir sorun yaşamadan yollarına devam etmelerini sağlıyor.

İnternet bir çok ihtiyacımızı karşılıyor olsa da, firmalar için vermiş oldukları hizmetlerin kesintiye uğramaması gerekiyor. Genel olarak hackerlar sistem açıklarını arayarak, bunları hem kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor ve hemde firma ile firmanın müşterilerine de zarar vermek için sistemlere saldırıyor. Egemen Nakkaş, bu stratejileri oluşturarak, firmaların en az zarar ile kurtulmalarını sağlıyor.

Kritik Alanlarda Siber Güvenlik

Artık bilişimin oldukça önemli bir hale gelmiş olmasından dolayı, bugün her şirketin kendi sunucuları ve alt yapıları bulunuyor. Özellikle saldırı almaya açık sektörler, e-ticaret siteleri ve daha bir çok farklı sektördeki firmalar için, belgelerini ve bilgilerini saklamaları ve koruma altına almaları, hem kendileri ve hemde müşterileri için büyük önem taşıyor.

Durum böyle olunca da, firmalar tüm sistemlerini düzenli olarak elden geçirerek, her türlü saldırı varsayımına karşın koruma altına almaya çalışıyor. İşte burada firmalara hizmet veren Egemen Nakkaş, bu konularda genç yaşına rağmen 3 yıldır firmalara çözümler sunuyor.

Dizi Değil, Her Şey Gerçek

Yazılım alanında kendini geliştirmiş ve kanıtlamış olmasından dolayı, bugün bir çok firma tarafından aranan isim haline gelmiş olması ve etik hacker olarak, saldırır sistemlerinin tamamına karşın özel koruma yazılımlarını da hazırlayarak, bunların kritik sistemler ile uyumlu çalışmasını sağlayarak, saldırılara karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor.

Kendini geliştirmiş olması ve yazılımda doğal bir yeteneğe sahip olmasından dolayı, Türkiye'de şimdiden önemli isimler arasında yer almaya başlayan Egemen Nakkaş, EC-Council Onaylı Etik Hacker (CEH) ve ISO 27001 EC Konseyi Sertifikalı Siber Savunma (CND) sertifikalarını da almış bulunuyor. Ayrıca yazılım geliştirme ile veritabanı yönetimi sertifikalarına da sahip olan Nakkaş, işletim sistemleri, açık kaynaklı linux komutları, çeşitli programlama dillerine de hakim olarak, bir çok farklı seçenek ile güvenlik alanında hizmet sağlıyor.