Beylikdüzü Hareketli Protez

Beylikdüzü implant hareketli protez uygulaması ile, sizleri sağlıklı bir ağıza kavuşturuyor. Hareketli protez hasta tarafından çıkartılıp takılabilen ve eksiksiz dişlerinin yerini tutan yapay bir aygıttır. Hareketli bölümlü protez ise diş ve doku destekli protetik bir uygulamadır. Total yani diğer adıyla tam protez ağızda dayanak olarak alınacak hiçbir diş kalmadığı durumlarda yapılır. Tamamen doku destekli olan protetik işlemlere total protez denir. Sabit protezler ise hasta ağzına sabit olarak kalacak bir şekilde yapıştırılması ile oluşturulan protezlerdir. Bu protez türünde tamamen seramik malzemeler ve zirkonyum kullanılır.

Beylikdüzü İmplant Tedavisi Nasıl Yapılır?

Beylikdüzü implant, kanal tedavisi ortodonti pedodonti ve diğer tüm diş tedavilerini uyguluyor. Kaybedilen dişlerin yerine uygulanan implant hastaların oldukça memnun kaldığı bir tedavi yöntemidir. Genel olarak ilerleyen yaşa bağlı kemik kaybı dişlerin çürümesi ya da zamanla oluşan aşınmalarla hastalar dişlerini kaybeder. İmplant diş kayıplarında çene kemiğine uygulanarak kaybedilen diş için kök vazifesini görür. Daha sonrasında implantların üzerine çiğneme fonksiyonunu yerine getirilmesi için dişler uygulanır.

İmplant tek diş eksikliğinde ya da birden fazla diş kaybında uygulanır. İmplant diğer protez ve köprülere kıyasla çok daha iyi bir çiğneme fonksiyonu sağlar. İmplant sayesinde çene kemiği erimeleri azalır. İmplant diş eti ve kemiği desteklediği için protez ve köprülere oranla çok daha doğal ve estetik sonuçlar verir.

Beylikdüzü Protetik Diş Tedavisi

Beylikdüzü implant protez diş uygulamalarında başarı ile yapmaktadır. Diş, diş eti ve alveol kemiğinde doku kayıplarını fiziksel unsurlar ile tamamlayan parçalara diş protezi adı verilir. Kayıp unsur bazen tek bir diş ya da diş parçası olabilir. Bazen de çenenin geniş bir bölümünde kayıp görülebilir. Diş eti hastalıklarının tedavi edilmemesi sonucunda diş ve kemik kaybı oluşur. Böyle durumlarda diş protezleri kullanılır.

Diş protezleri dolgunun yetersiz kaldığı durumlarda da kullanılır. Diş protezleri kendi içinde farklı başlıklara ayrılır. Hareketli protez, hareketli bölümlü protez, total protez ve sabit protezlerdir. As Marmara Dent tüm protez tedavilerini deneyimli ve uzman hekimleri ile gerçekleştiriyor.

Beylikdüzü Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)

Beylikdüzü implant çocuk diş hekimliğinde deneyimli ve uzman hekimleri ile sizlerin yanında. Doğumdan başlayarak ergenlik çağının sonuna kadar geçen zamanda ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemleri inceleyen bilim dalına pedodonti denir. Çocuklarda süt dişlerinin sürmesinden itibaren kalıcı dişlenmeye giden zaman içerisinde diş sistemi de birçok aşamadan geçer. Bu dönemlerde çocuk dişlerinde görülen problemler uzmanları tarafından çözülür.

Süt dişlerinin ve kalıcı dişlerin çürüklerinin tedavisi uzman hekimler tarafından sağlanır. Süt dişi dolgu, süt dişi amputasyon, süt dişi kanal tedavisi işlemleri uygulanır. Ayrıca fissür örtücü, flor uygulaması ve yer tutucu tedavileri de uygulanmaktadır. As Marmara Dent tüm ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümü için profesyonel hizmet sunuyor.

Kaynak: https://asmarmaradent.com/tr/implant-uygulamalari/