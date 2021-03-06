Markuteri parkelerde, değişik renklerde bulunan ağaçların kendi doğal renklerinin korunması esas tutulmaktadır. Bu şekilde renkleri korunan ahşap kaplamalar, kesilerek iç içe geçirmek suretiyle döşenir. Bu tipteki yer kaplaması markuteri parke olarak adlandırılmaktadır. Markuteri parke, bir oymacılık sanatının eseridir. Bahsedilen tipte bir parke yapmak bir sanatçılık gerektirdiğinden, bu parke türüne de bir sanat türü demek hatalı olmayacaktır.

Markuteri parke özen gerektirir. Her bir ağaç türünün ham deseni birbiri ile aynı olmayacağından, seçilen model size özel olarak yapılacak, başka bir eşi olmayacaktır. Bu nedenle evinde, ofisinde eşsiz bir yer döşemesi amaçlayanlar için markuteri parke ilk seçeneklerden biridir.

Markuteri parke işçiliği daha önceleri el ile yapılmış olup, gelişen teknoloji ile beraber lazer kesim yapabilen özel, tam donanımlı makineler kullanılmaya başlanmıştır.

Markuteri parkede değişik geometrik şekiller ve çiçek motiflerinden faydalanılarak karo, bordür, göbek, madalyon gibi yer tasarımları dizayn edilebilmektedir.

Markuteri Parke Nerelerde Kullanılabilir?

Markuteri parke, öncelerde daha çok klasik sayılabilecek dekorasyona sahip alanlar için tercih edilmekteyken günümüzde, farklı motifler (klasiğin dışına çıkan) kullanılabilerek alanlar tasarlanabildiğinden modern alanlarda da tercih edilebilmektedir.

Ancak, uygulandığı alana zengin bir görünüm kattığından ilk tercih sebebi olarak markuteri parkedaha çok lüks oteller, yalı daireleri, kral daireleri, iç mimarlar tarafından özel olarak dizayn edilen mekânlar, evler, ofisler gibi lüks görünümü hedefleyen mekanlar için tercih edilmektedir.

Bu tip bir döşeme türü, mekâna daha geniş bir boyut kazandırmak için de tercih edilebilir. Diğer yandan sade bir dekorasyona sahip mekanlarda da seçeceğiniz model ile göz alıcı bir dekorasyon elde etmeniz mümkün olacaktır.

Markuteri Parke Nasıl Uygulanır?

Markuteri parkenin uygulanması esnasında yere şap dökülerek başlanacaktır. Bu şapın kalınlığı 3 ile 6 cm arasında tutulmalıdır. Ayrıca şapın yoğunluğu da tok kıvamda olmalıdır. Şap iyice kuruduktan sonra yüzey temizlenmeli ve varsa pürüzler giderilmelidir.

Eğer uygulama, taş bir zemin üzerine yapılacak ise zemin öncelikle asit kullanılarak temizlenmelidir. Akabinde ön astar uygulanmalı ve sonrasında özel bir şap uygulanarak sertleşmesi beklenmelidir.

Mevcut parke üzerine ahşap markuteri parke döşemesi yapılacaksa; eski parkeler zımparalanmalıdır. Parkenin döşenmesi işlemi bu uygulamadan sonra yapılmalıdır.