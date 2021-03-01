Youtube Dijital Platform

Dünyanın en büyük video platformu olarak bilinen Youtube, günümüzde aradığımız hemen hemen her videoyu bulmamıza yardımcı olur. Bu dijital platformda hizmet veren kişiler belirli alanlarda kendilerini geliştirilmiş ve belirli konularda fikir sahibi olan kişilerdir. Youtube platformunda, doğru bilginin verilmesi oldukça önemlidir. Bu alanlarda hizmet veren kişilerin doğal yollardan abone edinmesi onların videolarını ne kadar izlendiğinin göstergesidir. Youtube abone kasma tarafından yapılan abone sayısı arttırma hizmetleri ile bu sayede abone sayınızı artar.

Kendi markanızı daha büyük bir hale getirip geniş kitlelere yaymak için internet adresinize daha fazla ziyaretçi çekerek, mükemmel bir Youtube kanalına sahip olabilirsiniz. Diğer sosyal medya platformlarında da Youtube kanalınızdan bahsederek abone sayınızı arttırmış olursunuz. En çok izlenme katsayısına sahip olan videolar, daha geniş kitlelerin dikkatini çekmiş demektir. Bu yüzden abonelerinizin ilgisini çekebilecek paylaşımlarda bulunmanız gerekir. En iyi videoları anında izlemek, her kullanıcının sayfasına anında düşen videolar, izlenme ve abone sayısını arttıracaktır.

Youtube İzlenme Hilesi

Geniş kitlelere istediği videoları ulaşmak için günümüz çağında oldukça sık kullanılan Youtube, birçok sosyal medya kullanıcısı için kazanç haline gelmiştir. Bu yüzden de herkesin genellikle bir Youtube kanalı vardır. Burada çeşitli videolar çekerek farklı izleyici kitlelerinin ulaşmayı hedefler.

Geniş izleyici kitlesine sahip olan Youtuber’ların izleyici sayısı ve izlenme katsayısı onlar için önemlidir. Dijital platformda daha doğal olarak izlenme sayıların arttırmak için çeşitli yöntemler vardır. Youtube abone hilesi olduğu gibi izlenme hileleri de bulunur. İzleyici kitlesine sahip olmayan Youtube kanallarının sahipleri bu yöntemleri kullanır.

İzlenme Hilesi Ne Şekilde Uygulanır?

İzlenme hilesinden önce Youtube videoları izlenme sayısını nasıl belirler? Bu konuda Yt Abone Kasma sitemizden hizmet alabilirsiniz. Youtube, dijital platforma bir videoyu en az 30 saniye ve üzerinde izlendiği zaman bunu bir izlenme olarak kabul eder. 30 saniye altındaki izlenmeler izlenme sayısı olarak kabul edilmez.

Youtube kullanıcıları kendilerine açtıkları Youtube abone kanallarında 300’den fazla görüntüleme aldıktan sonra Youtube dijital platformu bu konuyu incelemeye başlar. Her abonenin izlenmesi bir defa olarak kabul edilir. Bu yüzden izlenme hilelerinde yapılacak olan aşamalarda dikkatli davranmak oldukça önemlidir.

Youtube da İzlenme Arttırmak İçin

Youtube da izlenme kat sayısını arttırmak için ilk olarak kaliteli içerikler üretmeniz önemlidir. Diğer Youtube abone kanallarından farklı olmanız izleyicinin dikkatini çekecektir. Samimi videolarla diğer tüm videolardan daha fazla izlenme sayısına sahip olabilirsiniz. Youtube dijital platformları videoyu temsil eden bir kapak fotoğrafı koymaya imkân verir.

Öncelikle kapak fotoğrafını konuya uygun dikkat çekici bir şekilde hazırlayın. Kapak fotoğrafında koyacağınız başlık izleyicinin dikkatini çekecektir. Dijital platformlarda video arama sonuçlarında en çok aranan videolar ilgi çekici kapaklar olarak bilinir. Yt Abone Kasma sitesinden bu konu hakkında bilgi alabilir ve güvenilir bir şekilde hizmet alabilirsiniz.