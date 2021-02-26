Sesle Şifa Seansı





Bedenimizin sağlıklı çalışabilmesi için bedendeki tınımızın; gezegensel enerjilerin akışları ve dünyadaki tüm enerji akışları ile uyum içerisinde olmalıdır yani kozmos ile uyumlu olmamız gerekmektedir. Ses frekansları ile bedenimizin uyumsuz frekansları uyumlu hale gelir. Özel frekanslara göre ayarlanmış ses diyapazonları ile bedendeki belirli akupunktur noktaları, çakralar ve enerji meridyenlerine frekanslar verilerek uygulama yapılmaktadır.



Diyapazon ve ses çanakları beden ve evreni bütünleştirirken aynı zaman da yaşadığımız sağlık problemlerine içinde fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.





Sırt, bel ve baş ağrıları, omurga ve disk problemleri, böbrek ve rahim sorunları, alerji, kalp, tiroid, menapoz, travmalar, korkular ve uykusuzluk gibi birçok bedensel sorunda iyileşmeye güçlü bir araçtır. Öz güven eksikliği, bağımlılıklar, kendini ifade edememe, geçmişin yüklerinden özgürleşme gibi alanlara da hizmet eder.



Ayrıca sesle şifa çalışmaları bizlere hayat yolumuzda yeni olasılıklar sağlar, geleceğe daha emin bir şekilde adım atmamıza yardımcı olur. Kalbimizi daha çok açarak sevgi frekansımızı yükseltir, zihnimizi susturarak netliğe ulaşmamıza yardımcı olur. Beyin ve kalp arasındaki dengeyi kurarak eril ve dişil enerjimizi dengeler. Ayrıca ses seansları ile bolluk akışımızda güçlenmektedir.



Zafer Altıntaş



