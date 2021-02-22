Ahşap Yapılarda Değişmeyen İsim

İstanbul ahşap yapı anlamında günden güne daha fazla rağbet görmeye başladı. Özellikle şehir yaşamından köy ya da kasaba yaşamına geçmek isteyen doğaseverlerin de en çok tercih ettiği yapıların başında ahşap yapılar geliyor. Ayrıca sadece ahşap binaların sıfırdan yapımında değil aynı zamanda bina içindeki değişimler, tadilat ve doğal yaşama uygun tasarımla evini tasarlamak isteyenlerin de tercihi ahşap ürünler oluyor. Bu ürünleri Arslan Ahşap Yapı sitesinden temin edebilirsiniz.

Neden Ahşap Yapı Tercih Edilmeli

Özellikle doğal yaşamın öncüsü olarak kabul edilen ahşap yapılar öncelikle görüntü anlamında huzur, sakinlik ve sıcaklığı anımsatıyor. Bu aynı zamanda evlerin dışında kafeler, bahçe yapıları, büfeler, oyun evleri ve daha pek çok farklı alanda yapılarak hoş bir görüntü sergiliyor. Bununla birlikte güçlü yalıtımı olması, depreme karşı dayanıklı olması, ağaçtan yapıldığı için betonarme binalar gibi nem ve havasızlık durumları ortadan tamamen kalkar.

Ahşap Binaların Maliyeti

Gerek Türkiye genelinde gerekse de İstanbul ahşap çatı imalatı konusunda giderek sıklıkla inşa edilmeye başlandı. Çatı imalatı, ahşap ev yapımı, ya da ahşap kullanılarak yapılan binalarda maliyet birden fazla kritere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Bunda oda sayısı, yapılacak alanın ölçüsü, ahşabın cinsi gibi unsurlar fiyatlarda farklılık gösterebiliyor. Ayrıca sadece sıfırdan yapılan binaların haricinde ev içinde yapılan değişimler, restorasyon ve dekoratif alanların yapımında da fiyatlar değişebiliyor. Hem fiyatlar hem de aklınıza takılan sorular için Arslan Ahşap Yapı sitesini ziyaret edebilirsiniz.