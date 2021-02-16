Class Petrol 2023 Hedefleri

Ülkemizde akaryakıt istasyonu hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdüren Class akaryakıt Naifoğlu holding iştiraki olarak yeni alanlara odaklanmış durumda. Aynı zamanda firma, müşterilerin beklentilerini yüksek oranda karşılıyor. Hali hazırda 50 tane akaryakıt istasyonu ile faaliyetlerine devam eden firma, 2023 yılı için yeni akaryakıt istasyonları açmayı taahhüt ediyor.

Bu nedenle hedeflerini yüksek tutan firma 250 yeni tesis ve 3000 yeni kişiye iş alanı hedeflerini 2023 yılı için belirlemiş bulunuyor. Ülkemizde pandemi sonrasında oluşan yeniden canlanmaya katkı sunmak isteyen firma, bu doğrultuda elini de taşın altına koymuş bulunuyor. Bu konuda aynı zamanda yeni dönemde Class akaryakıt Naifoğlu Holding firması, müşterilere daha iyi hizmet sunmak için de çalışmalarına devam ediyor.

Ekonomide Canlanan Çarklar

Class petrol canlanan ekonominin daha iyi akması için de elinden geleni yapıyor. Mevcut 50 istasyon ile gerçekleşen yatırımlarına yeni alanlarda devam eden firma, daha fazla insana ulaşmak ve daha fazla insana ekmek kapısı olmak için de faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Aynı zamanda firma, Cumhurbaşkanını koyduğu hedeflere ulaşmak için de yeni yatırımlarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Class petrol bu alanda sunduğu yenilikçi hizmetleri ile akaryakıt alanında müşterilerin beklentilerini karşılıyor. Ekonomi konusunda özel sektör yatırımlarının önemli hale geldiği günümüzde, 2023 yılı için konulan ekonomik hedeflere ulaşmak için de yine firma önemli adımlar atıyor. 2023 yılı için 50 olan tesis sayısını 250 yapmak amacı ile çalışmalarına devam eden firma, yatırım yapıyor.