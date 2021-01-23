Konut Fiyatlarındaki Artış Devam Edecek Mi? Denizhan Erkoç Açıkladı

Covid-19 ile birlikte gelen kısıtlamalar nedeniyle bir çok kişi haftasonları yazlıklarında geçiriyor. Üstelik devam eden bu olaylar nedeniyle yazlıklarından dönmeyen kişi sayısı da oldukça fazla. Konu ile ilgili Denizhan Erkoç açıklamalar yaparak, Türkiye genelinde ki ev fiyatları artışlarının nedeninin de pandemi süreci olduğunu söyledi.

Denizhan Erkoç Ege ve Akdeniz sahillerindeki nüfus patlamasına mercek tutarak “Pandemiyle birlikte kalabalık kentlerden sahil kasabalarına büyük bir akın başladı. Uzun süre de bu böyle devam edecek” dedi.

PANDEMİ ETKİSİ! SAHİL KASABASI İSTEĞİ ZİRVEYE ULAŞTI

Emlak ve Gayrimenkul Yazarı Denizhan Erkoç, pandeminin etkisiyle değişen yaşam tarzları ve izole yaşama isteği tatil bölgelerinde kalıcı nüfus patlamasına yol açtığını söyledi. Ege ve Akdeniz sahil şeridindeki gözde yazlık turizm beldeleri tüm yıl yaşamak isteyenlerle dolmaya başladığını kaydeden Denizhan Erkoç, “Büyük kentlerde yıllardır 'sahil kasabası' hayali kuranlar, pandeminin etkisiyle projelerini hızlandırdı. Home ofise çalışma hayatının yaygınlaşmasıyla birlikte kent merkezlerinde yaşamak zorunda kalmayan çalışanlar da soluğu sahil kasabalarında aldı. Ev fiyatları arttı, kiralar katlandı. Nüfusun artışıyla birlikte belediyelerin hizmet yükü de ağırlaştı.” dedi.

Emlak ve Gayrimenkul Yazarı Denizhan Erkoç, tatil bölgelerindeki kalıcı nüfus patlamasını detaylarıyla değerlendirdi.

İSTANBUL'A YAKIN BELDELERDE YAZLIKLAR KAPATILMADI

Denizhan Erkoç, İstanbul'a yakın ilçeler Çatalca ve Silivri başta olmak üzere Tekirdağ'a doğru ilerleyen sahil şeridinde yer alan Kumburgaz, Celaliye, Selimpaşa, Gümüşyaka, Yeniçiftlik, Marmara Ereğlisi'ndeki yazlık evlerin kapatılmadığını söyledi.

Erkoç "Çoğunlukla bahçeli olan bu evlerdeki yaşam devam ediyor. Bahçeli evlerini bırakmayan İstanbullular koronavirüsten izole hayatlarını yazlıklarında sürdürmeye kararlılar. Daha önce buralarda yazlık sahibi olmayanlar satılık bahçeli ev aramaya başladılar. Nüfus yaz mevsimini aratmayacak düzeyde. " dedi.

Denizhan Erkoç, pandeminin etkisiyle Türkiye'nin gözde tatil beldeleri olan Ayvalık, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Antalya'da yazlık nüfusun kalıcı hale geldiğini söyledi. Havalar serinlemeye başladığında büyük kentlerdeki evlerine dönenlerin bu yıl pandamı nedeniyle istiflerini bozmadılar. Bunun tam tersi olarak da büyük şehirlerden kaçarak izole yaşamak isteyenler de bu beldelere akınca nüfus katlandı.

BODRUM'DA NÜFUS 400 BİNE ÇIKTI

Türkiye'nin gözde turizm beldelerinden Bodrum da pandeminin etkisiyle kalabalıklaşan yerlerden oldu. Bodrum’un resmi kayıtlardaki 175 bin olan nüfusu 400 bine çıktı. Denizhan Erkoç, 2019 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde bin 219 konutun satıldığı ilçede, bu yıl aynı dönemde yüzde 83,1 artışla 2 bin 232 konut satışının gerçekleştiğin söyledi.

Denizhan Erkoç, yoğun ilgi gören Bodrum'daki emlak ve gayrimenkul gelişmelerini şöyle özetledi: "Bu ilgi, ilçedeki kira ve arsa fiyatlarını da yükseltti. Pandemiden önceki yıllarda istatistiksel olarak Bodrum'da ortalama yüzde 15 fiyat artışı gerçekleşiyordu. Salgından sonraysa Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük, Gündoğan ve Türkbükü'nde fiyatlar ortalama yüzde 30 arttı. Konut kiraları 2 bin TL'den başlayıp 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödemek zorunda kalıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin TL'den başlıyor. Dayalı döşeli full eşyalı bir ev kiralanmak istendiğinde bu fiyat 2 katına çıkıyor."

ULAŞIM KOLAYLIĞI ÇEŞME'DE NÜFUSU PATLATTI

Gayrimenkul profesyoneli ve emlak yazarı Denizhan Erkoç, tatil bölgeleri arasında nüfusu kışın da kalıcı hale gelen Çeşme'nin konum avantajına sahip olduğuna dikkat çekti. Yeni yollarla ulaşım kolaylığı nedeniyle Çeşme'de hızlı nüfus artışı yaşandığını belirten Denizhan Erkoç, "İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ile 3.5 saatte İzmir'e ulaşılıyor. İstanbullular'ın sahillerdeki Güzelbahçe, Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerindeki yazlıklara akın etti. Bu akınla birlikte İzmir'de yazlık fiyatları pandeminin etkisiyle yaklaşık yüzde 30 civarında arttı."

Denizhan Erkoç yaz sezonunun gözde yaşam merkezlerindeki piyasa değişimini şöyle dile getirdi: "Genellikle bahçeli müstakil ya da ikiz müstakil tipinde yazlık konutlar tercih edildi. Ayrıca üzerine bağ evi tarzında tek bir yazlık ev yapılabilecek küçük alanlı tarla ve arazilere olan talep de yüzde 100 arttı. Konut satış ve kira değerleri en yüksek bölgeler Bodrum ve Çeşme oldu. Gayrimenkul satış fiyatı en fazla artan bölgeler Fethiye ve Marmaris oldu. Antalya'da konut fiyatları Ocak- Ağustos döneminde yüzde 20 civarında artarken yeni projelerde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. Yabancı yatırımcının da en çok alım yaptığı bölgelerin başında Antalya geliyor."

BOZCAADA'DA BAĞ EVLERİ REVAÇTA

Pandemi etkisinin yaşandığı yazlık beldelerden biri de Bozcaada oldu. Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul’a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada ilçesinde pandemiyle birlikte ev, bağ ve tarlalara talep arttı. Denizhan Erkoç, Bozcaada'nın daha önce sadece tatil amaçlı değerlendirildiğini hatırlatarak "Şimdi yaz kış yaşamak isteyenler soluğu Bozcaada'da aldı. Fiyatlar yükseldi. Kiralık ev bulmak zorlaştı. En ucuz bağ evinin fiyatı 2 milyon TL'ye yükseldi. Restoran, otel, pansiyon kiralayıp işletmek isteyenler adada kuyruğa girdi." dedi.