İlhan Palut'un Galatasaray Maçı Açıklamaları

Göztepe Spor Kulübü'nün başarılı Teknik Direktörü İlhan Palut, Türkiye Süper Lig'inin 14. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1 kaybettikleri maçın ilk 12 dakikasında yedikleri 2 golü çevirmekte çok zorlandıklarını söyledi. canlı iddaa siteleri

iddaa Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Göztepe - Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bazı açıklamalarda bulunan İlhan Palut, istedikleri oyun tarzı ve oynadıkları futbolla 3 puanı hak ettiklerini belirtti. Palut, İstanbul'dan puansız ayrıldıkları için mutsuz olduklarını dile getirdi.

iddaa Maçın daha ilk 12 dakikasında yedikleri 2 golden sonra, maçın onlar adına çok zorlaştığını belirten Palut, "Savunma anlamında disiplinli oynayan, hücumda da cesur ve top ayağına geldiğinde rakip sahada çoğalmaktan çekinmeyen bir takım stratejisiyle maça başlamak istedik ama maalesef bu başlangıcı 14. dakikada yapabildik. İlk 12 dakika bizim adımıza son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı. Maçın devamında bizi zorlayan bir pozisyona soktu." diye belirtti.

"Üç maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil"

iddaa Göztepe'nin teknik direktörü Palut, Göztepe'nin ligte geçirdiği kötü süreçten bir an önce kurtulması için çalıştıklarını söyledi. Bununla ilgili Palut: "Üç maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil. Bu karşılaşmalarda Hatayspor mücadelesi dengeli geçti. Rizespor maçında talihsiz anlar yaşandı. Galatasaray müsabakasında da oyunu dengede götürdük. Sonuç olarak bizim adımıza kötü, sıralamayı etkileyen, motivasyonumuzu aşağı çeken skorlar aldık. Kendi değerlendirmelerimizi yapıp Göztepe'yi bu süreçten bir an önce çıkarmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil. Bu 3 maçta Hatayspor maçı dengeliydi. Rize maçı talihsiz anların yaşandığı maçtı. Galatasaray maçında oyunu dengede götürebilen bir Göztepe vardı. Kötü sonuçlar, sıralamayı etkileyen sonuçlar. Motivasyonumuzu aşağıya getiren sonuçlar. Biz de değerlendirmelerimizi yapıp, Göztepe'yi bu süreçten çıkarmaya çalışacağız" diye sözlerine devam etti.