Lionel Messi, Pele'nin Rekoruna 643 Golle Ortak Oldu

İspanya La Liga'nın 14.haftasında katalan ekibi Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında Antonie Griezmann'ı düşüren ve Barcelona'nın penaltı kazanmasına sebep olan Jose Luis Gaya kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Best10

Kullanılan penaltıyı Best10 kaçıran ancak seken toptan takım arkadaşı Jordi Alba'nın yaptığı asistle golünü atan Lionel Messi, 45+5. dakikada skoru berabere getirdi.

Arjantinli 33 yaşındaki yıldız, attığı bu gol ile efsane oyuncu Pele'nin rekoruna ortak oldu. Diğer bir yandan, Pele'nin Santos takımında 19 sezonda ulaşabildiği rekora, Lionel Messi yalnızca 17 sezonda kırmayı başardı.

Pele, Rekorunu Egale Eden Arjantinli Yıldız Lionel Messi'ye Tebrik Mesajı Yayınladı

Brezilya'nın efsanesi Pele, kendisine ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan oyuncu" rekorunu egele eden 33 yaşında ki Arjantinli yıldıza tebrik mesajı yayınladı.



Brezilya'lı efsane Pele Instagram hesabında yaptığı paylaşımla Messi'ye, "Kalbiniz aşkla dolu olduğunda yolunuzu değiştirmek zordur. Senin de yaptığın gibi aşık olduğun formayı her gün giymenin neler hissettirdiğini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadığını da biliyorum. Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler. Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum." cümlelerini kullandı. Best10 sitesi