Drone Nedir Ve Nerede Kullanılır?

Drone, kısaca insansız hava aracı olarak tanımlanabilmektedir. Drone cihazı ile ilgili sistem gereksinimlerinin en önemli olan ve mutlaka bulunması gereken sistem özelliği, yerden yapılan bir kontrol mekanizması ve bununla küçük drone uçak arasındaki bir iletişim sistemidir. Geçmiş tarihte genel olarak, savunma sanayinde askeri amaçlı olarak kullanılan droneler artık daha ulaşılabilir ve bir çok kullanım alanı içerisine girmiştir. Dji Türkiye tüm yedek parça ve teknik hizmet ile piyasada yerini almaktadır..

Drone Modelleri Nelerdir?

Bugün genel olarak İki model olarak konuşulur. Birincisi, Wifi teknolojisi ile çalışan, uzaktan kumanda ile kontrol edilen, belli bir mesafeye çıkıp, şarjının yettiği müddetçe havada çekim yapabilen tipidir. Bir diğeri, internet erişiminin olmadığı bölgelerde sürekli havada kalabilecek bir model tasarımdır. Dünya ve ülke genelinde kullanımı üst seviyede olan birinci tip model çeşitleri ağırlıktadır. Dji servis oluşturmuş olduğu teknik donanım ve alt yapısı, yetişmiş profesyonel insan kaynakları ile günün her anı ve saatinde sizlere yardımcı olmaktadır.

Drone Arızalarına Teknik Destek Nasıl Verilir?

Drone denilince akla gelen Dji markasıdır. Dji teknik servis olarak, oluşabilecek tüm arızalar ve çarpmalar ya da düşmeler sonucu meydana gelecek sorunlar giderilmektedir. Bununla birlikte Dji Türkiye teknik destek vermektedir. Drone ile ilgili, ücretsiz arıza tespiti yapılmakta ve sizlere teslim edilecek ürünler, en kısa sürede problem çözülmüş halde sizlere sunulmaktadır.Dji drone modelleri içerisinde her türlü farklı yapıdaki çeşitlere hizmet verilmektedir.