Nar Çekirdeği Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Nar çekirdeği yağı cilt probleminin yaşanmadığı normal zamanlarda da kullanılabilecek bir üründür. Cildin onarılmasını yanı sıra hem kokusundan hem de etkisinden dolayı masaj yağı olarak da kullanılmaktadır. Yüzde oluşan kırışıklıklar karşı çok faydalı olan nar çekirdeği yağı cilde parlaklık kazandırmaktadır. Nar çekirdeği yağını ve üzüm çekirdeği yağı gibi ciltler için kullanılan yağların daha fazlasını Tazemiz sitesinde bulabilirsiniz.

Nar çiçeği yağı ayrıca egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. İlaçların yanında alternatif olarak uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Ciltlerde oluşan kesik ve yara izlerini hızlı bir sürede hızlıca onarmaktadır. Cildin PH dengesini sağlayarak parlak bir cilde kavuşmanızı sağlamaktadır.

Nar Çekirdeği Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Saçlarınız hava kirliliği, boya gibi dış etkenlerden dolayı çok mu yıprandı? Saçlarınıza dökülmeler ve mat bir görüntümü oluştu? Bu sorunlardan keten tohumu yağı gibi etkili olan nar çekirdeği yağı sayesinde kurtulabilirsiniz. İçerisinde bulunan yoğun C vitaminden dolayı saçların uzamasını sağlamaktadır. İçinde bulunan güçlü vitaminler saç derisinin altında bulunan kan dolaşımını etkileyerek saçların daha sağlıklı uzamasını sağlamaktadır.

Saç derilerinde oluşan kaşıntı ve egzama insan yaşamını zorlaştırmaktadır. Nar çekirdeği yağı ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak mümkündür. Sizde nar çekirdeği yağını kullanarak muhteşem bir cilde ve saçlara sahip olmak istiyorsanız Tazemiz sitesini ziyaret ederek nar çekirdeği yağını çok uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.