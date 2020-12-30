Volvo S40 Yedek Parça Fiyatları

Volvo s40 yedek parça arayan ya da Volvo araç kullanan kişilerin en önemli endişelerinden biri parçada problem oluşması halinde yedek parça bulamamaktır. Bulunan parçanın ise çok fazla muadili olmayacağından fiyatının çok yüksek olduğunu düşünürler. Buna rağmen Volvo en çok yedek parça üreten ve piyasada çok sayıda muadili olan bir firmadır. Volvo yedek parçalar İtalya, Almanya, Fransa gibi sanayi devi ülkelerden gelen parçalar ile üretildiği için son derece dayanıklıdır. Bu yüzden diğer firmalar yerine Volvo tercih ederek de aynı kaliteye ulaşabilirsiniz.

Volvo s40 Yedek Parça Fİyatları Pahalımı?

Volvo aracınız için tercih edeceğiniz yedek parça fiyatları alacağınız yere göre değişmekle beraber fiyatlar büyük oranda değişmemektedir. Volvo s40 arka balatalar 50 TL ve civarında satılırken ön balatalar ise 70 TL ve üzerinden satılmaktadır. Aracınız için aradığınız disklerin çifti 130 TL ve üzerinden, motor kulakları ise 100 TL civarından satılmaktadır. Bu fiyatlar aldığınız yedek parça firmasına göre değişirken satın alacağınız bakım paketleri ise 200 TL’den yukarıya doğru aracınızın modeli ve tercih ettiğiniz pakete göre değişecektir.

Seçtiğiniz firmanın ya da şirketin yetkilisi ile çağrı merkezi telefon numarası ile görüşerek ya da şubeye uğrayarak tam fiyatı konuşabilir ve anlaşabilirsiniz. Burada parçayı görme imkanı da bulabilirsiniz. Fiyatlar aracınızın markası, aracınızın modeli, yılı, aracın motoruna bağlı olarak değişebilir. Sıfır ürün ya da ikinci el ürün kullanmak isterseniz fiyatlar değişecektir. Bu yüzden size en yakın yetkili bayiiye uğrayarak fiyat konusunda anlaşıp aracınız için en doğru yedek parçayı tercih edebilirsiniz. Parçanın takılım süresi ise servis ücreti içinde olarak 1-3 gün içerisinde takılır ve tarafınıza teslim edilir. https://srp.com.tr/