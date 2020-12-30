Alanyaspor Pes Etmiyor

Alanyaspor yönetimi Çağdaş Atan’ın arkadaşında durma ve destek verme kararı aldı. Rüya gibi bir başlangıç yapan ve sezona flaş sonuçlarla başlayan Alanyaspor takımı son haftalarda aldığı kötü sonuçlara aldırış etmeden başarıların peşinden koşacağını açıkladı. 5’li savunma stilini benimseyen Çağdaş hoca son zamanlarda bekler ileriye çıktığı zaman orta saha oyuncularına daha çok iş düştüğünü söylemişti. Bakasetas gibi önemli teknik becerisi yüksek oyuncuları sayesinde hücum bölgesinde top tutma ve rakip ceza sahasında pas yapabilme özelliği sayesinde rakip takımlar için korkulu bir silah haline geliyor. Davidson gibi kanat oyuncuları sayesinde zaman zaman 4-2-3-1 düzenine dönüp kanatlardan hızlı ataklar ile rakip kaleye çok hızlı ilerliyor. Bu şekilde Babacar gibi bitiriciliği çok yüksek olan ve pozisyonları gole çevirme hızı en yüksek oyunculardan birisi olan forvet için gol atmak haliyle kolaylaşıyor.

Çağdaş hoca takımını ne kadar hücumda tutabilirse takımı o kadar fazla gol atıyor ve golle sonuçlanan atak sayısı bir hayli artıyor. Geçen hafta aldıkları Denizlispor yenilgisinde bile %80 topla oynayıp topla ne yaptığı da çok önemliydi. Şut atmak üzerine kurduğu orta sahaların casino ve bedava bahis sitesi listesi kullanıcıları tarafında zirveye taşındı. mycbet kullanan taraftarlar tarafından her zaman desteklenen ve başarıları alkışlarla desteklenen oyuncular Alanya’da futbol oynamaktan çok keyif alıyorlar.

Alanya – Antalya Derbisinden Beklenmeyen Bir Sonuç Çıktı

Hücum oynatan Ersun Yanal ve yeni mesleğini kanıtlamış Çağdaş Atan arasında geçecek bu derbi ile 2-0 Alanya sonucu kimse tarafından beklenmezken casino üyeleri bu sonucu casino uygulamasında bilmişlerdi. Bedava bahis sitesi listesi tahminlerinde yapılan oylamalar ile Alanya’nın kazanacağı önceden bilinmiş ve çeşitli kişiler tarafından yorumlarda bu konu üzerine konuşmalar gerçekleşmiştir. Türkiye spor gündemi açısından önemli derbiler arasına kazınan bu maçların devamlılığı için kaliteli ve iyi tahminler yapan casino oyuncuları gelecek haftaki sonuçlar hakkında tahminlerini hazırladı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası gelişmeler hakkında bilgilendirmeleri taraftarlarla paylaşacak olan yönetimler ise hala bir açıklama yapmadılar.