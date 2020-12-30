Gençlerbirliği’nde Büyük Gelişme

Eskiden Fenerbahçe’de oynamış oyuncu Lazar Markovic ile temasa geçen Ankara temsilcisi bu transferi bitirmesi halinde 1 tane daha kanat forvet transferi hedefliyor. Spor gündemini yeniden dizayn edebilecek bir kadro ile eski başkan ile yakalanan başarıların tekrarı için yoğun çalışma başlatıldı. Buzzer poker casino kullanıcıları bu durumun transferden daha önemli olan başarıyı yakalaması adına çok önemli bir gelişme olarak görüyor ve başarıyı yakalamanın transferden ziyada saha içinde oynanan oyun olduğunu mobil bahis üyeleri yorumlarda tartışıyor.

Basketbolda Fenerbahçe’ye Üzücü Haber

Geçtiğimiz sezonlarda Avrupa Şampiyonu olan temsilcimizin basketbol şubesinde maliyet açısında küçülme çalışmaları devam ediyor ve daha şimdiden çok büyük zararlar vermeye başladı. Taraftar bonus veren bahis siteleri üzerinden takımları üzerinden kazanmanın sürmesini istiyor ve eski dönemlerini çok arıyorlar. Mobil bahis uygulaması üzerinden anketlerle takımın gidişatını değerlendirip Fenerbahçe Beko Takımının eski günlerdeki gibi başarılar peşinden koşmasını istiyorlar. Buzzer poker casino sayesinde taraftarın sesi olan uygulamalar sayesinde başkan Ali Koç toplantılar düzenleyerek bu kötü gidişatın yakın zamanda daha da iyi bir hal alacağını söyledi. Dün kaybedilen basketbol maçı sonrası sosyal medyadan büyük tepki alana Fenerbahçe’ye kötü haber ise Ahmet Düverioğlu tarafından geldi. Covid 19 testinin pozitif çıktığını öğrenen Fenerbahçe yönetimi oyunun yokluğunda Sinan’ı o bölgede oynatıp eksikliğin hissedilmemesini sağlamak düşüncesinde.

İstanbul Derbisine Sayılı Günler Kaldı

Ligin şampiyonluk adayı Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak 17 Ocak 2020 tarihli karşılaşmaya iki hafta kaldı. Taraftarlar mobil bahis uygulamaları başında bu maçın oynanması ve bonus veren bahis siteleri üzerinden şimdiden maç hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladı. Buzzer poker casino üyeleri maçın beraberlikle biteceğini düşünüyor. En son karşılaşmalarında bo pozisyon olmasına rağmen 0-0 bitmişti ve üzülen iki tarafta bu maçın tekrardan aynı sonuçla bitmesine izin vermeyecektir. Beşiktaş şimdiden derbi için ön hazırlık yaparken Fatih Terim ve öğrencileri ise önceki maçlardan 3 puan alıp derbi haftasına girme peşinde