Sektörün Öncüsü: Projehaber.com

1985 yılından bu yana inşaat sektörünün öncü firması olan ANBA Yayın Grubu, 35 yıllık tecrübesi ile sektöre birçok yenilik kazandırmıştır. Bu yeniliklerden biri de projehaber olmaktadır.

İnşaat ve yatırım sektörü bilgi kaynağı olarak kendi sektöründe Türkiye'nin en önde gelen bilgi kaynağı olan www.projehaber.com sitesi, inşaat sektöründeki yatırımcı ve müteahhit firmaların başlayacak ve halihazırda devam eden projelerini dijital ortama taşımaktadır.

Hizmet Verdiği Kategoriler

İnşaat ve özel sektöre ait yatırım ve anlaşmaların kullanıcı dostu ara yüzü ile kolaylıkla takip edildiği Projehaber.com sitesindeki projeler; Residance, konutlar, villalar, turizm, konaklama tesisleri, kültür, spor, dini yapılar. Sanayi tesisleri, altyapı, su, kanalizasyon, artıma tesisleri. Ticaret, iş merkezleri, ofis, yönetim binaları, alışveriş merkezleri. Sağlık tesisleri, eğitim, yurt binaları, ulaştırma ve enerji, doğalgaz, petro-kimya tesisleri başlıklarıyla kategorilendirilmektedir. Projelerin başlangıç-bitiş tarihleri, yatırımcı ve müteahhit firmaların iletişim bilgileri, aşama durumları, projelerin yapım maliyeti gibi tüm detaylı bilgiler yer almaktadır.

Hızlı ve Etkili Sistemi

Projehaber.com'un sağladığı kolaylıklardan biri de zamandan tasarruf etmeniz. Sizi bölge bölge, şantiye şantiye gezmek yerine detaylı filtreleme ve iletişim sistemi ile Türkiye genelinde aradığınız size en uygun projeyi bulacak ve teklif verme şansı yakalayacaksınız.

Sitede Bulunan Proje sayısı

Sitede güncel olarak 10.000'in üzerinde proje bulunmakta ancak yıl içerisinde yayınlanan proje sayısı ortalama 20.000 civarında. Sistem içerisinde bulunan firma ve projeler 45-60 gün aralığında güncellenmektedir. Sistem içerisinde günlük, haftalık ve aylık güncellemelerde yapılmakta olup yapılan işlemler sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

Demo İmkanı!

Türkiye'nin inşaat sektöründeki öncü bilgi bankası projehaber’in kullanıcılarına sağladığı kolaylıklar saymakla bitmiyor. Bu kolaylıklardan biri de kafası karışık veya tereddütlü kullanıcılar için ücretsiz demo imkanı. 5 gün boyunca erişim sağlayabileceğiniz bu demoya kayıt olurken kredi kartı bilgilerinizi vermenize gerek olmaması da güzel yanlarından. (Tam buraya tıklayarak projehaber’in ücretsiz sunduğu 5 günlük demo imkanından yararlanabilirsiniz)

Güvenlik Sistemi

Günümüzde artan siber saldırılar büyük çaplı firmalar için ciddi bir sorun haline gelmiş bulunmakta. Ancak Projehaber.com kullanıcılarının işlemlerini sorunsuz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için üst düzey güvenlik ve gizlilik sistemlerine sahip.

ANBA Yayın Grubunun çatısı altında kurulan Projehaber.com, ana ekibin 35 yıllık tecrübesi ve 20 yıllık profesyonel çalışan ekibi ile sektöre yön vermeye devam ediyor.