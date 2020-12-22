Tenis Ekipmanlarından Raket

Golf, tenis diğer spor oyunlarından ayrılan oyunlar arasında yer almaktadır. Çünkü futbol, basketbol gibi oyunlar genel olarak takım oyunlarıdır ve mahallenin bir köşesinde dahi rahatlıkla oynanabilir. Fakat tenis sadece tenis kortunda oynanır ve büyük şehirlerde dahi bu tenis kortlarını bulmak zor olabilir. Bu sebeple de tenis asil bir oyundur ve ekipmanlar oldukça önemlidir. Tenis raketi bu ekipmanlar arasında en değerli ekipmanlardan bir tanesidir.

Teniste raket olmazsa olmaz. Bu sebeple kaliteli bir yerden uygun bir fiyata tenis raketi bakan bir kişinin gözü kapalı bu siparişi vereceği yerlerin başında tenis.market gelmektedir. Burada WİLSON, HEAD gibi tenis denince akla ilk gelen markaların yetişkinden çocuklar için olana kadar birçok farklı raket modeli bulunmaktadır.

Tenis Raketinde Kordaj Değişimi

Raket alındığı vakit en önemli bölümlerden bir tanesi de kordajdır. Kordaj raketin baş bölümünde bulunan yatay ve dikey tellerdir. Nasıl gitar, saz gibi müzik aletlerinde tel önemliyse işte teniste de tel bu kadar önemlidir. Bu telin yıpranması sonucu raket ne kadar kaliteli olursa olsun eski performansını gösteremeyecektir.

Bu sebeple kişilerin ortalama olarak yılda 2 kez tenis kordajını değiştirmesi zorunludur. Bu ortalama genel olarak haftada kişilerin 2 kez tenis oynadığı varsayılarak hesaplanmıştır. Yani kişiler oynama sıklılğına göre kordajı yılda 1 kez değiştirebilecekleri gibi yılda 2'den fazla da değiştirebilirler. Zaten artan kontrol kaybı, spin üretmede zorluk çekilmesi gibi durumlarda kişiler kordaj değiştirmesi gerektiğini anlayacaktır.

Kordaj Sıklığının Seçimi

Tenis raketi alırken kordaj sıklığının seçimi kişinin oynayışını bir hayli değiştirecektir. Sık kordaj seçiminde top hakimiyeti daha yüksek olacakken daha gevşek kordaj seçiminde de spin atmak çok daha kolay olacaktır. Fakat açık kordajlar sıkı kordajlara göre daha kısa sürede yıpranabilir. Buna rağmen tenise yeni başlayacak kişilerin açık kordaj tercih etmesi önerilir. Çünkü bu kişilerin daha konforlu oynaması için başlangıçta açık kordaj şarttır. Zaten tel yıprandığı takdirde kolay bir şekilde değiştirilebilir önemli olan bu güzide oyuna daha kısa sürede adapte olmaktır.