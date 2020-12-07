YURTDIŞINA EKONOMİK KARGO GÖNDERME

Yurtdışına Ekonomik Kargo gönderme nasıl olur haydi gelin bu yazımızda sizlere bunu paylaşalım. Yeni yıl geldi gelecek, Aralık ayına giriş yaptık, pandemi sebebiyle evlerimize hapsolduk. Yurtdışına çıkmak ya da yurtdışından gelmek hayal oldu. Ancak evlerimizdeyken bile sevdiklerimizi mutlu edebiliriz. Sevdiklerinize yılbaşında alacağınız hediyeleri ekonomik fiyatlar ile sevdiklerinize en kısa sürede teslim etmekteyiz.

Hepinizin bildiği marka kargo şirketleri pandemi sürecinde maalesef döviz kurlarının da artmasıyla fiyatlarını 2-3 katına katladı. Bu nedenle kimse yurtdışına gönderi gönderemez oldu. Ancak uzman kadroya sahip firmamız adeta ekonomiye meydan okuyarak, fiyatlarını dövize inat arttırmadı. Amacımız siz değerli müşterilerin hediyelerinin en hızlı ve ekonomik şekilde sevdiklerinize ulaştırmaktır.

Müşteri hizmetlerimizi arayarak gönderinizin hangi ülkeye gideceğini söylemeniz ve gönderinizin en, boy, derinlik ve kilo bilgisini vermeniz yeterli olacaktır. Konusunda uzman personelimiz gönderilerinizin yurtdışına ekonomik şekilde gitmesini sağlayacaktır. bu hizmetin adı Yurtdışına Ekonomik Kargo‘dur.

Almanya‘da halanız mı var, ya da oğlunuz/kızınız Almanya’da mı? Yeni yılda onları sevindirmek istemez misiniz? Çok kıza sürede Yurtdışına Ekonomik Kargo hizmetimiz ile sevdiklerinize alacağınız hediyeleri sorunsuz olarak ulaştırmaktayız. Teslimat sürelerimiz ile ilgili www.bayexpress.com.tr adresinden faydalanabilirsiniz.

Amerika’da dayınız mı var, ya da sevgiliniz Amerika’da mı ?Yeni yılda onları sevindirmek istemez misiniz? Çok kısa sürede Yurtdışına Ekonomik Kargo hizmetimiz ile sevdiklerinize alacağınız hediyeleri sorunsuz olarak ulaştırmaktayız. Teslimat sürelerimiz ile ilgili www.bayexpress.com.tr adresinden faydalanabilirsiniz.

Katar’da amcanız mı var, ya da dostunuz Katarda mı? Yeni yılda onları sevindirmek istemez misiniz? Çok kısa sürede sevdiklerinize alacağınız hediyeleri sorunsuz olarak ulaştırmaktayız. Teslimat sürelerimiz ile ilgili www.bayexpress.com.tr adresinden faydalanabilirsiniz.

Almanya Kargo ve Amerika Kargo hizmetimiz ile ilgili de bilgi almak için Müşteri Danışmanlarımızı her gün 7/24 arayabilirsiniz. Siz Değerli müşterilerimize hizmet bizi memnun eder. Bizle çalıştığınıza pişman olmayacaksınız.

Yurtdışına Ekonomik Kargo konusunda bizimle sorunsuz gönderilerinizi gönderebileceğinizden şüpheniz olmasın.

Yeni yılda sevdiklerinizi, sevdiklerinize hediye almayı ve bizi aramayın lütfen unutmayın sevgiyle kalın:)