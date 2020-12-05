Güvenmek ve Güvensizlik

Hayatımız güvenmek ve güvenmemek arasında şekillenmektedir. İnsanlarda kurduğumuz her ilişkide hayati önem taşıyan güven kavramı bizim hayatımızı şekillendiren bir kavramdır aslında. Nitekim kuracağımız her ilişkiye başlarken öncelikle o ilişkideki nesnelere karşı oluşturduğumuz güveni sağlamlaştırmalıyız. İnsanlar arası ilişkilerde olmazsa olmaz bir unsur olan güven konusunun hayatımızı şekillendirme sürecindeki rolü unutulmamalıdır. İlişkide güven konusu hakkında birçok araştırma yapılmakla birlikte güven duygusunun insanlar arası etkileşimdeki rolü hakkında herkes hem fikirdir. Sağlıklı bir ilişkinin başlayabilmesi adına güven ne kadar önemliyse bu ilişkinin bitmesi ya da devam etmesi noktasında da önemlidir. Kısacası güven hayatın temelidir diyebiliriz. Fakat güvensizlik kavramı da bir sorun olarak ele alınmaktadır. Aslında güvenmemek oldukça doğal bir unsurdur aynı zamanda bir savunma aracıdır. Fakat güvensizlik ve güvenmemek kavramı arasındaki farkın iyi anlaşılması gerekmektedir.

Güvensizlik Problemi

İlişkide güven ne kadar önemli bir unsursa güvenmemek de o derece hayati ve önemli bir unsurdur. İnsanlar arası ilişkilerin bu temel unsurlarla şekillendiği günümüzde pek çok hayal kırıklığı yaşatan durumlarla karşılaşmaktayız. Doğal olarak buda bizi insanlar arası ilişkilerde güven problemine götürebilmektedir. İnsanlar arası ilişkilerde güvenin oynadığı rolle birlikte insanlara güvenmeyerek de hayatta kazanacağımız birçok şey elbette vardır. Fakat insanları güvenmemek ve bütün insanlara güvenmemek oldukça farklı şeylerdir. Bize yalan söyleyen ve bu tarz davranışları sıkça sergileyen birine elbette güvenmemiz pek mümkün değildir. Fakat bir insanın davranışından dolayı bütün insanlara yönelik bir güvensizlik damgasını yüklemek de sağlıklı bir yaklaşım değildir. Aslında güvensizlik problemi burada başlamaktadır. Yani bir insanla yaşadığımız olayları bütün diğer insanlara genelleyebilmek güven konusunda patalojik bir başlangıca sebep olabilir. Güven ve insanlar arası ilişkide daha detaylı bilgi edinebilmek için Smokinli internet sitesinden faydalanabilirsiniz.

Kaynak: https://www.smokinli.com/sorular/yeni-baslayan-iliski-ve-guven/