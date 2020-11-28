Bulut Çağrı Merkezi Sistemi

İnternet üzerinden yapılan satışların artması ile birlikte pratik bir şekilde bu sürecin nasıl yönetebileceğinin arayışına geçilmiştir. Bu anlamda sunmuş olduğumuz canlı destek aktif hizmet kalitesi ile bulut çağrı merkezi hizmetini sizlere uygun fiyatlar ile sunuyoruz. Herhangi bir şekilde yan etkileri ve ekstra maliyeti olmadan ölçeklenebilir bulut çağrı merkezi sistemimize kullanabilmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu sistem içerisinde sunmuş olduğunuz hizmet eğer telefon ile aktif bir şekilde aramaların yapıldığı bir e-ticaret sistemi ise aramaların daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi, yapılan aramaların ses kaydının gerçekleştirilmesi bulut çağrı sistemi ile sağlanıyor. Bu sistem ile birlikte firmanız bünyesinde çalışan tüm ekip elemanlarımız bulunduğu noktadan uzaktan erişim sağlayabiliyor.

Site İçi Canlı Destekte Konuşma Sentezi Uygulaması

Aktif olarak kullanılan canlı destek sistemi hizmetinin yanı sıra birden çok cihazdan erişilebilir ve imkanı bulunan bulut çağrı sistemi tüm işlemlerin tek bir noktadan yürütülmesini sağlıyor. Konuşma sentezi adı verilen uygulamamız içerisindeki bir alan ile birlikte yazmış olduğunuz metinler istediğiniz farklı bir dile çevrilip dönüştürülebiliyor. Bu sayede birden çok dilde kişiyle satış noktasında iletişim kurabilme imkanınız da bulunuyor. Sunmuş olduğunuz hizmetin; sipariş durumu, kişiye ait hesap bilgileri, randevuya dair detaylar ve siteniz adına belirlenmiş anket soruları gibi pek çok hizmeti tek bir paket içerisinde değerlendirebileceğiniz bir hizmet sunmaktayız. Sunmuş olduğumuz hizmetten faydalanabilmek ve canlı destek yazılımı sistemlerini siteniz içerisinde 14 gün ücretsiz olarak değerlendirebilmek için sitemize gelerek kısa sürede telefon numaraları üzerinden irtibata geçebilirsiniz.